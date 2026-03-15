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रश्मिका मंदाना की रिसेप्शन साड़ी का कमाल, डिमांड पूरी करने के लिए दिन-रात चल रहे हैं 16 मैसूर सिल्क लूम्स पर काम

Edited By Updated: 15 Mar, 2026 11:31 AM

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मैसूर सिल्क में लोगों की फिर से जागी इस दिलचस्पी ने बुनकर समुदाय को एक नई रफ्तार दी है, जहाँ इस अचानक बढ़ी डिमांड को पूरा करने के लिए 16 लूम्स पूरी क्षमता के साथ चल रहे हैं। कई मास्टर बुनकरों के लिए, इस तेजी का मतलब उनके काम में नई स्थिरता और गर्व की...

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। जब रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने शादी की, तो उनके जश्न ने इसे हाल के समय की सबसे चर्चित शादियों में से एक बना दिया। इस कपल का वेडिंग म्यूजिक वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हुआ और यह दुनिया भर में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला वीडियो बन गया। इसने फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी लियोनेल मेस्सी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पोस्ट की इंगेजमेंट को भी पीछे छोड़ दिया। लेकिन इंटरनेट पर धूम मचाने वाले इस पल के अलावा, रश्मिका के शानदार रिसेप्शन लुक ने एक ऐसी सांस्कृतिक लहर पैदा कर दी है जिसे अब बहुत से लोग "द रश्मिका इफेक्ट" कह रहे हैं।

ऐसे समय में जब ज्यादातर सेलिब्रिटी अपनी शादी के कपड़ों के लिए बड़े-बड़े डिजाइनर गाउन या बहुत भारी लहंगों को चुनते हैं, रश्मिका ने अपनी जड़ों का सम्मान करने का फैसला किया। मशहूर स्टाइलिस्ट एमी पटेल द्वारा स्टाइल किए गए इस लुक के लिए, एक्टर ने गहरे लाल रंग की मैसूर क्रेप सिल्क साड़ी चुनी, जिसमें एक शानदार काला बॉर्डर था। यह लुक पारंपरिक सादगी और राजसी ठाठ का एक बेहतरीन संगम लग रहा था।

रिसेप्शन की तस्वीरें ऑनलाइन वायरल होते ही मैसूर सिल्क साड़ियों की डिमांड आसमान छूने लगी है। खबरों की मानें तो यह क्रेज इतना ज्यादा बढ़ गया है कि सरकारी सिल्क संस्थाओं को भारी डिमांड पूरी करने के लिए अपनी ऑनलाइन बिक्री कुछ समय के लिए रोकनी पड़ी। कई जगहों पर तो लोग सुबह 4 बजे से ही लाइन में लग रहे हैं ताकि वे इस खास बुनाई वाली साड़ी को खरीद सकें।

मैसूर सिल्क में लोगों की फिर से जागी इस दिलचस्पी ने बुनकर समुदाय को एक नई रफ्तार दी है, जहाँ इस अचानक बढ़ी डिमांड को पूरा करने के लिए 16 लूम्स पूरी क्षमता के साथ चल रहे हैं। कई मास्टर बुनकरों के लिए, इस तेजी का मतलब उनके काम में नई स्थिरता और गर्व की बात है। इसलिए, रश्मिका का रिसेप्शन लुक सिर्फ ब्राइडल फैशन तक ही सीमित नहीं रहा। एक ऐसे हैंडलूम को चुनकर जो क्षेत्रीय विरासत से गहराई से जुड़ा है, एक्टर ने मैसूर सिल्क को फिर से सुर्खियों में लाने में मदद की है, और लोगों को भारत के पारंपरिक कपड़ों की खूबसूरती और उनकी विरासत की याद दिलाई है।

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इस तरह, रश्मिका मंदाना ने न केवल शादी का एक नया ट्रेंड सेट किया है, बल्कि संस्कृति, कारीगरी और हैंडलूम फैशन की कभी न खत्म होने वाली खूबसूरती को लेकर एक नई चर्चा भी छेड़ दी है।

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