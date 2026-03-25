ट्रंप जंग रोकने को तैयार, ईरान ने फिर किया इंकार ! इजराइल पर की मिसाइलों की बरसात

Donald Trump के बातचीत के दावों के बीच ईरान ने Israel पर मिसाइल हमले किए। ईरान ने वार्ता से इनकार किया है। युद्ध तेज हो रहा है, तेल मार्ग Strait of Hormuz संकट में है और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर दिखने लगा है।

International Desk: मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति Donald Trump जहां एक ओर दावा कर रहे हैं कि ईरान के साथ युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत चल रही है, वहीं ईरान ने ऐसे किसी भी संवाद से साफ इनकार कर दिया है। इसी बीच हालात और बिगड़ गए जब ईरान ने Israel पर एक दर्जन मिसाइलें दाग दीं। इन हमलों से इजराइल में दहशत फैल गई और लाखों लोग बंकरों में छिपने को मजबूर हो गए। कुछ मामलों में इजराइल की रक्षा प्रणाली मिसाइलों को रोकने में असफल रही, जिससे जान-माल का नुकसान भी हुआ।

“Good and productive talks with Iran” 😎 pic.twitter.com/kEWmz37CYX — Iran Embassy SA (@IraninSA) March 24, 2026

साथ ही, Lebanon की ओर से हुए रॉकेट हमले में इजराइल में एक महिला की मौत हो गई। यह इस संघर्ष के दौरान लेबनान की तरफ से हुए हमलों में पहली मौत बताई जा रही है। जवाब में इजराइल ने ईरान के “उत्पादन ठिकानों” पर बड़े पैमाने पर हमले करने का दावा किया है, हालांकि उसने इन हमलों का विस्तृत विवरण साझा नहीं किया है। दोनों देशों के बीच यह टकराव अब खुली जंग का रूप लेता दिख रहा है।

इस पूरे संकट का सबसे बड़ा असर Strait of Hormuz पर पड़ रहा है। यह दुनिया का सबसे अहम तेल मार्ग है और इसके लगभग बंद होने से वैश्विक तेल सप्लाई प्रभावित हो रही है। इसके चलते ईंधन की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं और विश्व अर्थव्यवस्था पर खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका ने इस बीच ईरान को 15-सूत्रीय युद्धविराम योजना भी भेजी है, जिसमें Pakistan को मध्यस्थ बनाया गया है। लेकिन ईरान अपने रुख पर कायम है और उसके सैन्य प्रवक्ता ने साफ कहा है कि “पूरी जीत” हासिल होने तक लड़ाई जारी रहेगी।