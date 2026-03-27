‘तू ही दिसदा’ का जादू छाया, अक्षय कुमार–वामिका गब्बी स्टारर गाने ने पार किया 50 मिलियन व्यूज का आंकड़ा !

Edited By Manisha,Updated: 27 Mar, 2026 01:43 PM
फिल्म की रिलीज से पहले, मेकर्स ने हाल ही में रोमांटिक गाना ‘तू ही दिसदा’ रिलीज किया है, जिसे 50 मिलियन (5 करोड़) से भी ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं, जो इसके प्रति दर्शकों के जबरदस्त प्यार को दर्शाता है।
नई दिल्ली/टीम डिजिटल। ‘भूत बंगला’ 2026 की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है, क्योंकि यह 14 साल के लंबे अंतराल के बाद बॉलीवुड की ओजी (OG) एक्टर-डायरेक्टर जोड़ी, अक्षय कुमार और प्रियदर्शन के महा-मिलन का वादा करती है। फिल्म की रिलीज से पहले, मेकर्स ने हाल ही में रोमांटिक गाना ‘तू ही दिसदा’ रिलीज किया है, जिसे 50 मिलियन (5 करोड़) से भी ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं, जो इसके प्रति दर्शकों के जबरदस्त प्यार को दर्शाता है। अरिजीत सिंह की आवाज में सजे इस गाने ने रोमांस के अहसास को बखूबी पकड़ा है, और अक्षय कुमार व वामिका गब्बी की नई जोड़ी ने इसकी चमक और बढ़ा दी है।
यह फिल्म पहले ही जबरदस्त हलचल पैदा कर चुकी है, क्योंकि यह जोड़ी साथ मिलकर कल्ट कॉमेडी फिल्में देने के लिए जानी जाती है। फैंस बड़े पर्दे पर हंसी, भाग-दौड़ और भरपूर मनोरंजन के उसी सिग्नेचर स्टाइल को फिर से देखने के लिए बेताब हैं। बालाजी मोशन पिक्चर्स के बैनर तले बन रही इस फिल्म के मेकर्स गानों और पोस्टर्स के जरिए इस उत्साह को लगातार बढ़ा रहे हैं।
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हाल ही में रिलीज हुए 'भूत बंगला' के टीज़र ने इंटरनेट पर जबरदस्त हलचल मचा दी है और तुरंत ही दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। फैंस अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की मच-अवेटेड वापसी के साथ-साथ वही पुरानी क्लासिक कॉमिक टाइमिंग, मजेदार वन-लाइनर्स और हॉरर-कॉमेडी के अनोखे मेल को देखने के लिए बेहद एक्साइटेड हैं। उत्साह को और बढ़ाते हुए, इस फिल्म में परेश रावल, असरानी और राजपाल यादव जैसे दिग्गज कलाकार भी वापस लौट रहे हैं, जो पुरानी यादों को ताजा करने के साथ-साथ इस स्टार कास्ट को और भी ज्यादा दिलचस्प बना रहे हैं।
बालाजी मोशन पिक्चर्स (बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड का एक हिस्सा) और केप ऑफ गुड फिल्म्स के सहयोग से पेश है 'भूत बंगला', जिसमें अक्षय कुमार, वामिका गब्बी, परेश रावल, तब्बू और राजपाल यादव मुख्य भूमिकाओं में हैं। प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी इस फिल्म के प्रोड्यूसर अक्षय कुमार, शोभा कपूर और एकता आर कपूर हैं। यह फिल्म 10 अप्रैल, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।