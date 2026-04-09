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जब Amitabh Bachchan के इस गाने पर भड़क गईं Jaya Bachchan, बीच फिल्म छोड़कर चली गई थीं बाहर

Edited By Updated: 09 Apr, 2026 11:10 AM

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Mumbai : बॉलीवुड के महानायक Amitabh Bachchan ने अपने करियर में हर तरह के किरदार निभाए हैं और आज भी नए-नए प्रयोग करने से पीछे नहीं हटते। कई फिल्मों में वह महिला के गेटअप में भी नजर आ चुके हैं। लेकिन एक ऐसा गाना भी रहा, जिसकी वजह से उन्हें अपनी पत्नी...

Mumbai : बॉलीवुड के महानायक Amitabh Bachchan ने अपने करियर में हर तरह के किरदार निभाए हैं और आज भी नए-नए प्रयोग करने से पीछे नहीं हटते। कई फिल्मों में वह महिला के गेटअप में भी नजर आ चुके हैं। लेकिन एक ऐसा गाना भी रहा, जिसकी वजह से उन्हें अपनी पत्नी और मशहूर अभिनेत्री Jaya Bachchan की नाराज़गी झेलनी पड़ी थी।

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दरअसल, अमिताभ बच्चन अक्सर अपने शो Kaun Banega Crorepati में अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े दिलचस्प किस्से साझा करते हैं। एक एपिसोड के दौरान उन्होंने खुलासा किया कि उनका मशहूर गाना ‘मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है’ जया बच्चन को बिल्कुल पसंद नहीं आया था।

यह किस्सा तब सामने आया जब शो में गीतकार Javed Akhtar अपने बेटे और अभिनेता Farhan Akhtar के साथ पहुंचे थे। बातचीत के दौरान जब अमिताभ से पूछा गया कि जया बच्चन को उनकी कौन-सी आदत पसंद नहीं है, तो उन्होंने बताया कि जया बेहद साफ-साफ बोलने वाली इंसान हैं। उन्हें जो चीज पसंद नहीं आती, वह बिना झिझक अपनी राय रखती हैं, चाहे वह कोई फिल्म हो, कहानी हो या कोई किरदार।

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इसी दौरान अमिताभ ने उस घटना का जिक्र किया, जब जया बच्चन इस गाने को देखकर नाराज़ हो गई थीं। उन्होंने बताया कि गाने की शूटिंग के समय उन्होंने अलग-अलग तरह की महिलाओं के लुक में तैयार होने का फैसला किया था, क्योंकि गाने में भी ऐसे ही किरदारों का जिक्र था। लेकिन जब दोनों फिल्म देखने गए और यह गाना पर्दे पर आया तो जया बच्चन इसे देखकर उठकर थिएटर से बाहर चली गईं। बाद में उन्होंने अमिताभ से इस पर नाराज़गी भी जताई।

इतना ही नहीं, अमिताभ ने यह भी बताया कि जब वह इस गाने पर स्टेज परफॉर्मेंस करते थे, तो कई महिला कलाकार उनके साथ डांस करती थीं और कुछ उन्हें किस भी कर देती थीं। ऐसे मौकों पर जया बच्चन उनके गालों पर लगे लिपस्टिक के निशान साफ करती नजर आती थीं।

यह किस्सा आज भी इस बात का उदाहरण है कि जहां अमिताभ बच्चन अपने काम को लेकर एक्सपेरिमेंटल रहे हैं, वहीं जया बच्चन अपनी साफगोई और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं।

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