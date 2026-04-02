Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Entertainment
    3. | 69 की उम्र में भी Anil Kapoor का जलवा, जिम में पसीना बहाते शेयर किया Motivational Video

69 की उम्र में भी Anil Kapoor का जलवा, जिम में पसीना बहाते शेयर किया Motivational Video

Edited By Updated: 02 Apr, 2026 01:17 PM

anil kapoor fitness

Mumbai : बॉलीवुड के एवरग्रीन सुपरस्टार Anil Kapoor के लिए उम्र महज एक आंकड़ा है। हाल ही में उन्होंने अपने Instagram पर वर्कआउट का एक प्रेरणादायक वीडियो साझा किया है, जिसे देखकर उनके फैंस और युवा एक्टर्स दंग हैं। 69 साल की उम्र में भी अनिल कपूर जिस...

Mumbai : बॉलीवुड के एवरग्रीन सुपरस्टार Anil Kapoor के लिए उम्र महज एक आंकड़ा है। हाल ही में उन्होंने अपने Instagram पर वर्कआउट का एक प्रेरणादायक वीडियो साझा किया है, जिसे देखकर उनके फैंस और युवा एक्टर्स दंग हैं। 69 साल की उम्र में भी अनिल कपूर जिस इंटेंसिटी के साथ जिम में मेहनत कर रहे हैं, वह उनकी अविश्वसनीय फिटनेस का राज बयां करती है।

Anil Kapoor Fitness

कन्सिस्टेंसी ही है असली ताकत
वीडियो के साथ अनिल कपूर ने एक दमदार मोटिवेशनल मोनोलॉग साझा किया है, जिसमें उन्होंने लगातार मेहनत को सफलता की कुंजी बताया। उन्होंने कहा:

जिंदगी की सबसे ताकतवर चीज है- बार-बार मेहनत करना। चाहे शरीर बनाना हो या बिजनेस खड़ा करना, हर दिन की छोटी-छोटी जीत ही बड़े नतीजे लाती है।"

और ये भी पढ़े

अनिल ने अपनी पोस्ट को एक छोटे लेकिन प्रभावी कैप्शन के साथ खत्म किया: आओ, मेहनत करो, दोहराओ। उनका यह कैप्शन फैंस के मन में बहुत ही मोटिवेशन लेकर आ रहा है। 

Anil Kapoor Fitness

अनिल कपूर का फिटनेस सीक्रेट
अनिल कपूर की फिटनेस केवल जिम तक सीमित नहीं है। वे अपनी लाइफस्टाइल को लेकर बेहद अनुशासित हैं। वे एक संतुलित और साफ-सुथरा आहार लेते हैं। रोजाना जिम जाना और फिटनेस रूटीन को बिना चूके फॉलो करना उनकी आदत है।  यही वह अनुशासन है जिसके दम पर वे आज भी नए दौर के कलाकारों को कड़ी टक्कर देते हैं।

वर्कफ्रंट: सूबेदार के रूप में मचाया धमाल
हाल ही में अनिल कपूर को फिल्म 'सूबेदार' में एक दमदार एक्शन अवतार में देखा गया। सुरेश त्रिवेणी द्वारा निर्देशित इस फिल्म में उन्होंने 'अर्जुन मौर्य' नाम के एक रिटायर्ड फौजी का किरदार निभाया है।

किरदार: एक पिता और सैनिक, जो अपनी बेटी के साथ मिलकर भ्रष्टाचार और रेत माफिया के खिलाफ मोर्चा खोलता है।फिल्म में उनके अभिनय और हाई-ऑक्टेन एक्शन सीन्स की फिल्म इंडस्ट्री और दर्शकों ने जमकर तारीफ की है।

अनिल कपूर ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि अगर इरादे फौलादी हों, तो उम्र कभी आपके आड़े नहीं आ सकती।
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by anilskapoor (@anilskapoor)

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!