69 की उम्र में भी Anil Kapoor का जलवा, जिम में पसीना बहाते शेयर किया Motivational Video

Mumbai : बॉलीवुड के एवरग्रीन सुपरस्टार Anil Kapoor के लिए उम्र महज एक आंकड़ा है। हाल ही में उन्होंने अपने Instagram पर वर्कआउट का एक प्रेरणादायक वीडियो साझा किया है, जिसे देखकर उनके फैंस और युवा एक्टर्स दंग हैं। 69 साल की उम्र में भी अनिल कपूर जिस...

Mumbai : बॉलीवुड के एवरग्रीन सुपरस्टार Anil Kapoor के लिए उम्र महज एक आंकड़ा है। हाल ही में उन्होंने अपने Instagram पर वर्कआउट का एक प्रेरणादायक वीडियो साझा किया है, जिसे देखकर उनके फैंस और युवा एक्टर्स दंग हैं। 69 साल की उम्र में भी अनिल कपूर जिस इंटेंसिटी के साथ जिम में मेहनत कर रहे हैं, वह उनकी अविश्वसनीय फिटनेस का राज बयां करती है।

कन्सिस्टेंसी ही है असली ताकत

वीडियो के साथ अनिल कपूर ने एक दमदार मोटिवेशनल मोनोलॉग साझा किया है, जिसमें उन्होंने लगातार मेहनत को सफलता की कुंजी बताया। उन्होंने कहा:

जिंदगी की सबसे ताकतवर चीज है- बार-बार मेहनत करना। चाहे शरीर बनाना हो या बिजनेस खड़ा करना, हर दिन की छोटी-छोटी जीत ही बड़े नतीजे लाती है।"

अनिल ने अपनी पोस्ट को एक छोटे लेकिन प्रभावी कैप्शन के साथ खत्म किया: आओ, मेहनत करो, दोहराओ। उनका यह कैप्शन फैंस के मन में बहुत ही मोटिवेशन लेकर आ रहा है।

अनिल कपूर का फिटनेस सीक्रेट

अनिल कपूर की फिटनेस केवल जिम तक सीमित नहीं है। वे अपनी लाइफस्टाइल को लेकर बेहद अनुशासित हैं। वे एक संतुलित और साफ-सुथरा आहार लेते हैं। रोजाना जिम जाना और फिटनेस रूटीन को बिना चूके फॉलो करना उनकी आदत है। यही वह अनुशासन है जिसके दम पर वे आज भी नए दौर के कलाकारों को कड़ी टक्कर देते हैं।

वर्कफ्रंट: सूबेदार के रूप में मचाया धमाल

हाल ही में अनिल कपूर को फिल्म 'सूबेदार' में एक दमदार एक्शन अवतार में देखा गया। सुरेश त्रिवेणी द्वारा निर्देशित इस फिल्म में उन्होंने 'अर्जुन मौर्य' नाम के एक रिटायर्ड फौजी का किरदार निभाया है।

किरदार: एक पिता और सैनिक, जो अपनी बेटी के साथ मिलकर भ्रष्टाचार और रेत माफिया के खिलाफ मोर्चा खोलता है।फिल्म में उनके अभिनय और हाई-ऑक्टेन एक्शन सीन्स की फिल्म इंडस्ट्री और दर्शकों ने जमकर तारीफ की है।

अनिल कपूर ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि अगर इरादे फौलादी हों, तो उम्र कभी आपके आड़े नहीं आ सकती।

