अनिल कपूर की फिल्म 'सूबेदार' के ट्रेलर ने जीता अनुपम खेर का दिल, जाने क्या बोले एक्टर

Edited By Mansi,Updated: 21 Feb, 2026 03:58 PM
दिग्गज एक्टर अनुपम खेर ने अपने पुराने दोस्त अनिल कपूर की फिल्म 'सूबेदार' का ट्रेलर देखने के बाद एक बहुत ही प्यारा वीडियो शेयर किया है।
नई दिल्ली/टीम डिजिटल। दिग्गज एक्टर अनुपम खेर ने अपने पुराने दोस्त अनिल कपूर की फिल्म 'सूबेदार' का ट्रेलर देखने के बाद एक बहुत ही प्यारा वीडियो शेयर किया है। उन्होंने कहा कि दुनिया के देखने से पहले अपने दोस्त का काम देखना उनके लिए गर्व की बात है। अनुपम खेर यह ट्रेलर देखकर काफी हैरान रह गए और उन्होंने इसे "शानदार तरीके से बनाया गया" बताया। अनिल कपूर के बदलते अंदाज की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा, "कपूर साहब क्या इन्वेंट किया है आपने खुद को, री-इन्वेंट किया है" और बताया कि इसे देखकर वो काफी इंस्पायर्ड महसूस कर रहे हैं। उन्होंने डायरेक्टर सुरेश त्रिवेणी के काम की भी तारीफ की और कहा कि वह दर्शकों द्वारा इस फिल्म को देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
अनुपम खेर का तारीफों भरा वीडियो
सुरेश त्रिवेणी के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'सूबेदार' को विक्रम मल्होत्रा, अनिल कपूर और सुरेश त्रिवेणी ने प्रोड्यूस किया है। यह 'ओपनिंग इमेज फिल्म्स' और 'अनिल कपूर फिल्म एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क' के साथ मिलकर बनाई गई फिल्म है। इसमें अनिल कपूर और राधिका मदान लीड रोल में हैं, जबकि सौरभ शुक्ला, आदित्य रावल, फैसल मलिक और मोना सिंह जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। 'सूबेदार' का प्रीमियर 5 मार्च को खास तौर पर प्राइम वीडियो इंडिया पर होगा, जिसे भारत के साथ-साथ दुनिया भर के 240 से ज्यादा देशों में हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषाओं में देखा जा सकेगा।