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Bhooth Bangla की कास्ट सैलरी हुई रिवील, अक्षय कुमार से लेकर परेश रावल तक... यहां जानें किसने ली कितनी फीस

Edited By Updated: 16 Apr, 2026 12:45 PM

bhooth bangla star cast fee

Bhooth Bangla Cast Fees : 17 अप्रैल को सिनेमाघरों में Bhooth Bangla रिलीज़ हो जाएगी। इस मूवी में बहुत बड़े-बड़े सितारे नजर आएंगे। अक्षय कुमार, तब्बू और वामिका इस मूवी में मुख्य किरदार निभाएंगे। बता दें कि अक्षय कुमार और  प्रियदर्शन 14 साल बाद फिर से...

Bhooth Bangla Cast Fees : 17 अप्रैल को सिनेमाघरों में Bhooth Bangla रिलीज़ हो जाएगी। इस मूवी में बहुत बड़े-बड़े सितारे नजर आएंगे। अक्षय कुमार, तब्बू और वामिका इस मूवी में मुख्य किरदार निभाएंगे। बता दें कि अक्षय कुमार और  प्रियदर्शन 14 साल बाद फिर से काम करेंगे। इस मूवी हॉरर के साथ-साथ कॉमेडी जाएगी, अब देखना यह है कि ये मूवी दर्शकों को कितनी पसंद आती है। हर कोई मूवी देखने से पहले यह बात को जरूर सोचता है कि इस मूवी के एक्टर्स ने कितनी फीस ले होगी। तो चलिए जानते हैं इस मूवी क स्टार कास्ट ने कितनी फीस ली है। 

 Bhooth Bangla star cast fee

अक्षय कुमार 
सूत्रों के मुताबिक अक्षय कुमार ने Bhooth Bangla के लिए 18 करोड़ रुपये  लिए हैं लेकिन खास बात यह है कि अक्षय कुमार इस मूवी के को-प्रोड्यूसर भी हैं, इस वजह से उन्हें जितना भी मुनाफा होगा उसका आधे से ज्यादा हिस्सा मिलेगा बाकि का आधा हिस्सा एकता कपूर को मिलेगा। 

 Bhooth Bangla star cast fee

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तब्बू
टीवी इंडस्ट्री की जानी-मानी एक्ट्रेस तब्बू इस मूवी के लिए 2 करोड़ ले रही हैं। इसी के साथ अगर राजपाल यादव की बात की जाए तो 75 से 80 लाख के बीच उनकी फीस है। वामिका के इस मूवी के लिए 1 करोड़ रुपये लिए हैं। 

अगर मूवी के कुल बजट की बात की जाए तो इस मूवी का बजट 120 करोड़ रुपये है। 

 Bhooth Bangla star cast fee

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