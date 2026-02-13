Main Menu

    3. | अनन्या पांडे ने की दीपिका पादुकोण द्वारा सिनेमा में महिलाओं के लिए खोले गए नए मार्ग की सराहना

अनन्या पांडे ने की दीपिका पादुकोण द्वारा सिनेमा में महिलाओं के लिए खोले गए नए मार्ग की सराहना

Edited By Updated: 13 Feb, 2026 04:54 PM

ananya panday praises deepika padukone ambition and impact

दीपिका पादुकोण आज के समय में भारतीय सिनेमा की सबसे प्रभावशाली, पावरफुल और पसंदीदा एक्ट्रेसेस में से एक बनी हुई हैं। उनका करियर बॉक्स ऑफिस पर दबदबे, क्रिटिकल अक्लेम और कल्चरल इम्पैक्ट का एक ऐसा मेल है, जिसने एक फीमेल सुपरस्टार होने के सही मायने के...

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। दीपिका पादुकोण आज के समय में भारतीय सिनेमा की सबसे प्रभावशाली, पावरफुल और पसंदीदा एक्ट्रेसेस में से एक बनी हुई हैं। उनका करियर बॉक्स ऑफिस पर दबदबे, क्रिटिकल अक्लेम और कल्चरल इम्पैक्ट का एक ऐसा मेल है, जिसने एक फीमेल सुपरस्टार होने के सही मायने के लिए नए बेंचमार्क सेट किए हैं। उनका सफर सिर्फ पर्दे पर मिलने वाली कामयाबी तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि यह अपनी बाउंड्रीज सेट करने, सही चुनाव करने और नए एक्टर्स के लिए रास्ता बनाने के बारे में भी रहा है।

​हाल ही में हुए एक पोल में, जिसमें भारतीय सिनेमा की टॉप हीरोइनों की रैंकिंग की गई थी, उनके दबदबे को और पुख्ता कर दिया। उन्हें भारतीय सिनेमा की नंबर 1 हीरोइन का दर्जा मिला, जो उनकी लगातार बनी हुई पॉपुलैरिटी और हर पीढ़ी के दर्शकों के साथ उनके मजबूत जुड़ाव को दिखाता है। ​दीपिका की तारीफ करने वालों में अनन्या पांडे भी शामिल हैं, जिन्होंने अक्सर इस बारे में बात की है कि एम्बिशन और प्रोफेशनलिज्म को लेकर दीपिका का उनके नजरिए पर कितना गहरा प्रभाव रहा है।

फिल्म इंडस्ट्री में, महिलाओं के लिए एम्बिशन (महत्वाकांक्षा) को लंबे समय तक एक टैबू की तरह देखा जाता था। जब उनसे उनके एम्बिशन को 1 से 10 के स्केल पर रेट करने के लिए कहा गया, तो एक्ट्रेस ने शेयर किया, “मैं बहुत एम्बिशियस हूँ, लेकिन वैसी नहीं कि किसी और को नीचे गिराकर आगे बढ़ना चाहूँ। मुझे अच्छी तरह पता है कि मैं क्या करना चाहती हूँ। मुझे पसंद है कि जिस तरह से दीपिका पादुकोण ने इसे कर दिखाया है। उन्होंने जो चुनाव किए, अपने लिए जो बाउंड्रीज सेट कीं - उसने उनके बाद आने वाली कई लड़कियों के लिए रास्ता आसान कर दिया है। मुझे यह बात पसंद है कि हम इंडस्ट्री की दूसरी महिलाओं और हमें देखने वाली महिलाओं पर इतना गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। हमारे काम का सबसे पसंदीदा हिस्सा वो इन्फ्लुएंस है जो हम रखते हैं, और वो इम्पैक्ट है जो सिनेमा लोगों पर डाल सकता है।”
 

उन्होंने पहले भी दीपिका के साथ काम करने और सेट पर उन्हें करीब से देखने के बारे में बात की है। अपने अनुभव को याद करते हुए अनन्या ने शेयर किया- ​"जैसा कि आपने कहा, बड़ी होते हुए मैंने दीपिका को अपना आइडल माना है, वो अब तक की सबसे खूबसूरत महिला हैं और एक बहुत ही बहादुर एक्टर हैं। वो पहली ऐसी फीमेल सुपरस्टार थीं जिनके साथ मैंने काम किया, और मैंने उन्हें 'गहराइयां' के दौरान देखा, वो इस बात को लेकर बहुत क्लियर थीं कि सेट कैसे चलाया जाता है और एक एक्टर के तौर पर उन्हें अपना बेस्ट देने के लिए किन चीजों की जरूरत है। मैंने सोचा, ठीक है, मुझे भी खुद को इसी तरह कंडक्ट करना है। आप जानते हैं, एक लड़की के तौर पर आप आगे बढ़कर अपनी बात रख सकती हैं, आप मांग सकती हैं और आपको वो मिलेगा जो आप चाहती हैं। तो हाँ, यही वो बात है जो मैंने दीपिका से सीखी।"
 

अपने साथियों से मिलने वाली ऐसी लगातार तारीफ दीपिका पादुकोण की उस 'लार्जर-दैन-लाइफ' मौजूदगी को दिखाती है, जो न केवल एक परफॉर्मर के तौर पर है, बल्कि एक रोल मॉडल के तौर पर भी है, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं के एम्बिशन और अथॉरिटी (अधिकार) को लेकर नजरिए को बदला है। ​इस साल रिलीज होने वाली 'किंग' जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स और एटली के अगले डायरेक्शन वाले वेंचर के साथ, टॉप पर दीपिका पादुकोण का राज पहले से कहीं ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है।

