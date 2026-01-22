'दो दीवाने सहर में'‘आसमा’ बना इस सीज़न का फ्रेश साउंड ऑफ़ लव, मृणाल- सिद्धांत की केमिस्ट्री ने जीता दिल

ज़ी स्टूडियोज़ और भंसाली प्रोडक्शंस की अपकमिंग रोमांटिक फिल्म ‘दो दीवाने शहर में’ पहले ही अपने खूबसूरत और रियल टीज़र से दर्शकों के दिलों में खास जगह बना चुकी है।

नई दिल्ली। ज़ी स्टूडियोज़ और भंसाली प्रोडक्शंस की अपकमिंग रोमांटिक फिल्म ‘दो दीवाने शहर में’ पहले ही अपने खूबसूरत और रियल टीज़र से दर्शकों के दिलों में खास जगह बना चुकी है। यह फिल्म उन लोगों के लिए एक परफेक्ट वैलेंटाइन ट्रीट लग रही है, जो इम्परफेक्ट, कंफ्यूज़िंग और खूबसूरती से उलझे हुए प्यार में विश्वास रखते हैं। टीज़र ने जहां इस यूनिक लव स्टोरी का टोन बेहद सेंसिटिव और रिलेटेबल रखा, वहीं अब मेकर्स ने फिल्म का पहला गाना ‘आसमा’ रिलीज़ कर दिया है, जिसने दर्शकों की एक्साइटमेंट को और बढ़ा दिया है।

पारंपरिक लव सॉन्ग से हटकर एक नया एहसास

‘आसमा’ अपने आप में एक क्लटर-ब्रेकिंग रोमांटिक सॉन्ग है, जो आम बॉलीवुड लव सॉन्ग्स से बिल्कुल अलग फील देता है। गाने की मीठी धुन और स्क्रीन पर चलती कहानी मिलकर एक ऐसा एहसास पैदा करती हैं, जो आज के दौर के असली और अधूरे प्यार को दर्शाता है। यह गाना न तो ओवरड्रामैटिक है और न ही ज़रूरत से ज़्यादा फिल्मी- बल्कि सादा, सच्चा और दिल से जुड़ने वाला है।

मृणाल–सिद्धांत की नेचुरल केमिस्ट्री बनी गाने की जान

गाने में मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी की केमिस्ट्री बेहद क्यूट और नेचुरल नजर आती है। दोनों के बीच का साइलेंट कनेक्शन, छोटे-छोटे मोमेंट्स और बिना ज़्यादा कहे बहुत कुछ बयां करने वाला अंदाज़ गाने को और भी खास बना देता है। उनकी ऑन-स्क्रीन बॉन्डिंग इस बात का सबूत है कि यह फिल्म एक रियल और सरप्राइजिंग लव स्टोरी लेकर आ रही है।

जुबिन–नीति की आवाज़ और हेशम की धुन ने छुआ दिल

‘आसमा’ को अपनी आवाज़ दी है जुबिन नौटियाल और नीति मोहन ने, जिनकी सॉफ्ट और इमोशनल सिंगिंग सीधे दिल तक पहुंचती है। वहीं हेशम अब्दुल वहाब की कंपोज़िशन गाने के रोमांटिक जज़्बे को और गहराई देती है। गाने के भावपूर्ण लिरिक्स अभिरुचि चंद ने लिखे हैं, जो इसे ऐसा ट्रैक बनाते हैं जिसे बार-बार सुना जा सकता है और जो लंबे वक्त तक याद रहता है।

रिलीज़ डेट भी फाइनल

ज़ी स्टूडियोज़ और भंसाली प्रोडक्शंस प्रस्तुत ‘दो दीवाने शहर में’ में लीड रोल में मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन रवि उद्यवार ने किया है और इसे संजय लीला भंसाली, प्रेरणा सिंह, उमेश कुमार बंसल और भरत कुमार रंगा ने रवि उद्यवार फिल्म्स के सहयोग से प्रोड्यूस किया है। यह फिल्म 20 फरवरी 2026 को थिएटर्स में रिलीज़ होने जा रही है और माना जा रहा है कि यह इस वैलेंटाइन सीज़न की सबसे रियल और दिल से जुड़ने वाली लव स्टोरी साबित हो सकती है।