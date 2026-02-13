Main Menu

‘दो दीवाने सहर में’ का नया गाना चंडीगढ़ में लॉन्च, मृणाल–सिद्धांत की जोड़ी ने जीता दिल

13 Feb, 2026

do deewane shehar mein song launched in chandigarh

फिल्म 'दो दीवाने सहर में' अपनी ताज़ा और अनोखी लव स्टोरी को लेकर लगातार चर्चा में बनी हुई है। फिल्म में मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी की नई जोड़ी को देखने के लिए दर्शक काफी उत्साहित हैं।

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। ​ज़ी स्टूडियोज़ और भंसाली प्रोडक्शंस की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'दो दीवाने सहर में' अपनी ताज़ा और अनोखी लव स्टोरी को लेकर लगातार चर्चा में बनी हुई है। फिल्म में मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी की नई जोड़ी को देखने के लिए दर्शक काफी उत्साहित हैं। इसी बीच, फिल्म के प्रमोशन को नई ऊंचाइयों पर ले जाते हुए, टीम इस शुक्रवार चंडीगढ़ पहुंची, जहाँ उन्होंने एक भव्य इवेंट में फैंस के साथ फिल्म का नया गाना लॉन्च किया।

​चंडीगढ़ के इस प्रमोशनल इवेंट में भारी संख्या में मौजूद फैंस के बीच मृणाल और सिद्धांत ने उनसे खास मुलाकात भी की। निर्देशक रवि उदयावर के साथ मीडिया से बातचीत के दौरान टीम ने फिल्म की शूटिंग के अनुभव और चंडीगढ़ से अपने जुड़ाव को साझा किया। हाल ही में रिलीज़ हुए ट्रेलर को मिले जबरदस्त रिस्पॉन्स के बाद, अब इस नए गाने ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है।

​ज़ी स्टूडियोज़ और भंसाली प्रोडक्शंस द्वारा प्रस्तुत इस फिल्म का निर्देशन रवि उदयावर ने किया है। इसे संजय लीला भंसाली, प्रेरणा सिंह, उमेश कुमार बंसल और भारत कुमार रंगा ने रवि उदयावर फिल्म्स के सहयोग से प्रोड्यूस किया है। 'दो दीवाने सहर में' 20 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ के लिए पूरी तरह तैयार है।

