Tripti Dimri Looks: ‘मां बहन’ में तृप्ति डिमरी की कॉमेडी ने जीता लोगों का दिल

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। बुलबुल और कला जैसी फिल्मों के बाद अब तृप्ति डिमरी नेटफ्लिक्स की नई फिल्म ‘मां बहन’ में नजर आने वाली हैं। इस बार वह एक अलग अंदाज़ में दिखेंगी, क्योंकि ये फिल्म एक डार्क कॉमेडी है।

फिल्म में तृप्ति के साथ माधुरी दीक्षित, रवि किशन और धारणा दुर्गा भी नजर आएंगे। इस फिल्म का निर्देशन सुरेश त्रिवेणी ने किया है।

कहानी रेखा और उसकी दो बेटियों जया और सुषमा की है। मोहल्ले में लोग पहले से ही उनके बारे में तरह-तरह की बातें करते रहते हैं। लेकिन असली मज़ा तब शुरू होता है जब उनके किचन में एक लाश मिल जाती है। इसके बाद तीनों मिलकर उस बात को छुपाने की कोशिश करती हैं और कहानी मज़ेदार मोड़ ले लेती है।

इस फिल्म में तृप्ति बड़ी बहन का किरदार निभा रही हैं। वह जिम्मेदार भी हैं और उनका अंदाज़ थोड़ा मज़ाकिया भी है। उनकी कॉमेडी टाइमिंग देखकर दर्शक काफी खुश हैं।

सोशल मीडिया पर लोग लगातार उनकी तारीफ कर रहे हैं। किसी ने लिखा, “तृप्ति कॉमेडी में कमाल हैं।” एक यूज़र बोला, “फिल्म मज़ेदार और टाइमपास लग रही है।” किसी ने कहा, “तृप्ति अब बहुत अच्छी फिल्में चुन रही हैं।” कुछ लोगों ने तो उन्हें “आजकल की स्मिता पाटिल” तक कह दिया। नेटफ्लिक्स ने भी मज़ेदार जवाब दिया और लिखा, “वो कभी गई ही नहीं!”

तृप्ति डिमरी हर फिल्म के साथ अपने आपको और बेहतर साबित कर रही हैं। पहले वह गंभीर किरदारों में दिखीं और अब कॉमेडी में भी लोगों का दिल जीत रही हैं। ओ’ रोमियो के बाद ‘मां बहन’ में तृप्ति का यह नया रूप दर्शकों को खूब पसंद आने वाला है।