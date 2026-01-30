Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Entertainment
    3. | ध्वनि भानुशाली का नया गाना “Rico Rico” हुआ रिलीज, झूमने को हो जाएं तैयार

ध्वनि भानुशाली का नया गाना “Rico Rico” हुआ रिलीज, झूमने को हो जाएं तैयार

Edited By Updated: 30 Jan, 2026 06:35 PM

dhvani bhanushali song rico rico released

हफ्तों की उत्सुकता और टीज़ के बाद, ध्वनि भानुशाली अपने नए सिंगल Rico Rico के साथ माहौल गरमाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। हफ्तों की उत्सुकता और टीज़ के बाद, ध्वनि भानुशाली अपने नए सिंगल Rico Rico के साथ माहौल गरमाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इस रिलीज़ के ज़रिए ध्वनि ने अपनी क्रिएटिव सीमाओं को आगे बढ़ाया है एक प्लेफुल, हाई-एनर्जी साउंड के साथ एक्सपेरिमेंट करते हुए, और एक ऐसा नया अवतार अपनाया है जो ज़्यादा बोल्ड, ज़्यादा लाउड और बेझिझक मज़ेदार है।

Rico Rico आपको सीधे पॉप कल्चर की दुनिया में ले जाता है, जहां इसकी कैची और एनर्जेटिक वाइब आपको पहले ही बीट में पकड़ लेती है। इसके इंफेक्शियस बोल लंबे समय तक ज़हन में बस जाने वाले हैं, जिससे ये गाना बार-बार गुनगुनाने का मन करेगा। इस अनुभव को और खास बनाता है ध्वनि का बोल्ड न्यू लुक और उनकी सहज स्क्रीन प्रेज़ेंस, जिसे देखकर बस यही कहा जा सकता है- “She’s so Rico Rico… Chico… She’s so stylish!”

इस म्यूज़िक सिंगल को बनाने में ध्वनि भानुशाली के साथ टेलर जोन्स, अलॉन, माइकल मैनकुसो और श्लोक लाल जुड़े हैं। गाने की वाइब्रेंट मूड को और दमदार बनाती है कोरियोग्राफर-डायरेक्टर राजित देव की एनर्जेटिक कोरियोग्राफी और विज़ुअल स्टोरीटेलिंग, जो फैंस को एक और ऐसा हुकस्टेप देती है जिसे वे बार-बार रीक्रिएट करने से खुद को रोक नहीं पाएंगे।

और ये भी पढ़े

अपने नए सिंगल Rico Rico के बारे में बात करते हुए ध्वनि ने कहा, “Rico Rico के साथ मैं कुछ नया और थोड़ा अनएक्सपेक्टेड ट्राय करना चाहती थी। इस गाने में एक स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड है, और हमने इसे सिर्फ म्यूज़िक में ही नहीं बल्कि इसके लुक और फील में भी दिखाया है। एक बिल्कुल अलग वाइब को एक्सप्लोर करना काफी एक्साइटिंग था, और मुझे उम्मीद है कि ऑडियंस मेरे इस नए चैप्टर को एंजॉय करेगी।”

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!