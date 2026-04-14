‘तुमपे ही प्यार आ गया’: अविनाश तिवारी और मेधा शंकर की केमिस्ट्री ने जीता दिल

बॉलीवुड में रोमांटिक गानों का अपना एक अलग ही जादू होता है, और इसी जादू को एक बार फिर से ज़िंदा किया है फिल्म ‘Ginny Wedss Sunny 2’ के नए गाने ‘तुमपे ही प्यार आ गया’।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। बॉलीवुड में रोमांटिक गानों का अपना एक अलग ही जादू होता है, और इसी जादू को एक बार फिर से ज़िंदा किया है फिल्म ‘Ginny Wedss Sunny 2’ के नए गाने ‘तुमपे ही प्यार आ गया’ ने। फिल्म के मेकर्स ने हाल ही में इस सॉफ्ट और दिल को छू लेने वाले ट्रैक को रिलीज़ किया है, जो प्यार के शुरुआती एहसास और दोस्ती से मोहब्बत तक के खूबसूरत सफर को बेहद सादगी और गहराई से दर्शाता है।

इससे पहले फिल्म के गाने ‘छाप तिलक’ और ‘ऐ खुदा’ ने दर्शकों के बीच अच्छी पकड़ बनाई थी, वहीं ‘तुमपे ही प्यार आ गया’ अपने भावनात्मक स्पर्श और मधुर संगीत के चलते एक अलग पहचान बना रहा है। यह गाना उन लोगों के लिए खास है, जिनकी प्रेम कहानी दोस्ती से शुरू होकर धीरे-धीरे प्यार में बदल जाती है।

गाने के वीडियो में अविनाश तिवारी और मेधा शंकर की जोड़ी ने स्क्रीन पर कमाल कर दिया है। दोनों की केमिस्ट्री बेहद नेचुरल और दिलकश लगती है, जो दर्शकों को उनसे जोड़ने में कामयाब होती है। उनके बीच का सहजपन और मासूमियत इस गाने को और भी खास बनाती है।

इस खूबसूरत गाने को अपनी आवाज़ दी है मशहूर सिंगर सोनू निगम ने, जिनकी सोलफुल सिंगिंग हर बार की तरह इस ट्रैक को एक अलग ऊंचाई पर ले जाती है। गाने का म्यूज़िक सुषांत-शंकर की जोड़ी ने कंपोज़ किया है, जबकि इसके बोल कुमार ने लिखे हैं, जो सीधे दिल को छूते हैं।

गाने को लेकर अविनाश तिवारी ने कहा, “यह ऐसा गाना है जो धीरे-धीरे लोगों के दिल में बस जाएगा। खासकर उन लोगों के लिए यह बेहद रिलेटेबल है, जिनकी लव स्टोरी दोस्ती से शुरू हुई है। सोनू निगम सर की आवाज़ ने इस गाने को और भी खास बना दिया है।”

वहीं मेधा शंकर ने भी अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा, “जब मैंने पहली बार यह गाना सुना, तो कई मीठी भावनाएं एक साथ महसूस हुईं। यह सिर्फ एक गाना नहीं, बल्कि प्यार के अलग-अलग रंगों को दिखाने वाला एक खूबसूरत एहसास है। सोनू निगम सर का हमारी फिल्म के लिए गाना गाना मेरे लिए एक सपना पूरा होने जैसा है।”

म्यूजिक डायरेक्टर सुषांत-शंकर ने बताया, इस गाने का मकसद श्रोताओं के दिल में प्यार के पूरे सफर को जिंदा करना था। उन्होंने उम्मीद जताई कि दर्शक इस गाने को उतना ही प्यार देंगे जितना उन्होंने इसे बनाते वक्त महसूस किया।

‘Ginny Wedss Sunny 2’, जिसे ज़ी स्टूडियोज़ और साउंड्र्या प्रोडक्शन प्रस्तुत कर रहे हैं, का निर्माण विनोद बच्चन और उमेश कुमार बंसल ने किया है। फिल्म को प्रशांत झा ने लिखा और निर्देशित किया है। यह फिल्म 24 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है।

फिलहाल, ‘तुमपे ही प्यार आ गया’ गाना सोनी म्यूज़िक पर रिलीज़ हो चुका है और सभी प्रमुख म्यूज़िक प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है। यह गाना निश्चित रूप से इस सीज़न का नया रोमांटिक एंथम बनने की पूरी क्षमता रखता है।