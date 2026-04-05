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पति का हाथ थाम Hina Khan पहुंचीं मालदीव, सोशल मीडिया पर शेयर कीं रोमांटिक Photos

Edited By Updated: 05 Apr, 2026 12:30 PM

hina khan maldives

Mumbai : टीवी जगत की मशहूर अभिनेत्री Hina Khan इन दिनों अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर काफी चर्चा में हैं। हाल ही में हिना खान अपने पार्टनर के साथ रॉकी जायसवाल के साथ मालदीव के खूबसूरत समुद्र तटों पर छुट्टियां मनाने गई हैं। हिना ने अपने इस...

Mumbai : टीवी जगत की मशहूर अभिनेत्री Hina Khan इन दिनों अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर काफी चर्चा में हैं। हाल ही में हिना खान अपने पार्टनर के साथ रॉकी जायसवाल के साथ मालदीव के खूबसूरत समुद्र तटों पर छुट्टियां मनाने गई हैं। हिना ने अपने इस वेकेशन की कुछ बेहद रोमांटिक और दिलकश तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की हैं, जो देखते ही देखते वायरल हो गई हैं।

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नीले समंदर के बीच हिना का जलवा
हिना खान ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर मालदीव वेकेशन की एक पूरी सीरीज पोस्ट की है। इन तस्वीरों में हिना कभी समंदर की लहरों के साथ खेलती नजर आ रही हैं, तो कभी सनसेट का आनंद ले रही हैं। हिना ने अपनी इन तस्वीरों में स्टाइलिश बीचवियर और फ्लोरल ड्रेसेस पहनी हैं, जिसमें वे हमेशा की तरह बेहद खूबसूरत और ग्रेसफुल दिख रही हैं।

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नीले समंदर के बीच हिना का जलवा
हिना खान ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर मालदीव वेकेशन की एक पूरी सीरीज पोस्ट की है। इन तस्वीरों में हिना कभी समंदर की लहरों के साथ खेलती नजर आ रही हैं, तो कभी सनसेट का आनंद ले रही हैं। हिना ने अपनी इन तस्वीरों में स्टाइलिश बीचवियर और फ्लोरल ड्रेसेस पहनी हैं, जिसमें वे हमेशा की तरह बेहद खूबसूरत और ग्रेसफुल दिख रही हैं।

पति का हाथ थामे दिखीं रोमांटिक केमिस्ट्री
तस्वीरों का सबसे मुख्य आकर्षण हिना और रॉकी की केमिस्ट्री है। एक खास तस्वीर में हिना, रॉकी का हाथ थामे हुए समंदर किनारे टहलती नजर आ रही हैं। हालांकि हिना और रॉकी ने अभी आधिकारिक तौर पर शादी नहीं की है, लेकिन उनके फैंस उन्हें पति-पत्नी की तरह ही सम्मान और प्यार देते हैं। दोनों की ट्यूनिंग देखकर साफ पता चलता है कि वे एक-दूसरे के साथ कितने खुश और रिलैक्स्ड हैं।

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हिना ने अपनी एक पोस्ट के कैप्शन में लिखा कि कैसे यह छुट्टियां उनके लिए एक जरूरी ब्रेक की तरह थीं। उन्होंने समंदर की शांति और अपने साथी के साथ बिताए वक्त को अपनी सबसे बड़ी "हीलिंग" बताया।

मुश्किल वक्त में रॉकी का साथ
हिना खान के लिए पिछला कुछ समय स्वास्थ्य के लिहाज से काफी चुनौतीपूर्ण रहा है। इस मुश्किल घड़ी में रॉकी जायसवाल उनके साथ एक ढाल की तरह खड़े रहे हैं। फैंस का कहना है कि यह वेकेशन हिना के लिए एक रिफ्रेशिंग बदलाव है। मालदीव की इन तस्वीरों में हिना के चेहरे की मुस्कान यह बयां कर रही है कि वे अब काफी बेहतर महसूस कर रही हैं और अपनी जिंदगी के हर पल का लुत्फ उठा रही हैं।

Hina Khan Maldives

सोशल मीडिया पर फैंस का रिएक्शन
हिना की इन तस्वीरों पर उनके फैंस और इंडस्ट्री के दोस्तों ने जमकर प्यार बरसाया है। कमेंट सेक्शन में लोग कपल गोल्स और पावर कपल जैसे कमेंट्स कर रहे हैं।

Hina Khan Maldives

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