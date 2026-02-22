Main Menu

ASSI: छोटे फिल्मों के लिए नया बॉक्स ऑफिस पैटर्न, शनिवार को बढ़ी दर्शकों संख्या

22 Feb, 2026

is assi getting it right at the box office like many others

क्या आपको याद है Mrs. Chatterjee vs Norway? या फिर 12th Fail? या Laapataa Ladies? इन सभी फिल्मों ने प्री-रिलीज़ में मजबूत प्रचार सामग्री के कारण काफी हलचल मचाई थी।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। हाल ही में छोटे बजट की फिल्मों में एक नया बॉक्स ऑफिस पैटर्न उभर रहा है, खासकर वे फिल्में जिनमें कोई बड़ा पुरुष सितारा नहीं होता। इन फिल्मों का दर्शक वर्ग ऐसा है जो शुक्रवार को सिनेमा हॉल में दौड़कर नहीं पहुंचता, बल्कि धीरे-धीरे और लगातार सप्ताहांत में फिल्म देखने आता है।

क्या आपको याद है Mrs. Chatterjee vs Norway? या फिर 12th Fail? या Laapataa Ladies? इन सभी फिल्मों ने प्री-रिलीज़ में मजबूत प्रचार सामग्री के कारण काफी हलचल मचाई थी, लेकिन शुक्रवार के बॉक्स ऑफिस पर उनकी संख्या उम्मीद से कम रही थी।

इस हफ्ते की रिलीज़ ASSI में वही सारे घटक हैं विस्मयकारी उत्सुकता, एक व्यापक और अभिनव ऑडियंस आउटरीच रणनीति, और बी सेंटर्स में भी पैठ, जो आमतौर पर ऐसी फिल्मों के लिए कठिन माने जाते हैं। फिर भी, शुक्रवार को ASSI का प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका।

जब हमने विभिन्न सर्किट्स के प्रदर्शकों से बात की, तो उनके पास कोई ठोस उत्तर नहीं था:
"वर्ड ऑफ माउथ बेहतरीन है, और समीक्षाएँ भी बहुत अच्छी हैं। ट्रेलर ने काफी उत्सुकता जगाई थी, हम बहुत उम्मीदें लगाए बैठे थे। देखिए कल क्या होता है, क्योंकि हर कोई कह रहा है, ‘यह तो देखनी ही चाहिए।’"

शनिवार को आते-आते ASSI ने दर्शकों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी, यहां तक कि सुबह के शो में भी अच्छा रिस्पॉन्स आया, और यह ट्रेंड अभी भी जारी है। अगर यही गति बनी रही, तो ASSI के प्रदर्शन में शनिवार तक लगभग 200% का इज़ाफा हो सकता है। अगर यह आंकड़ा सही रहता है, तो ASSI का ट्रैक्शन Mrs. Chatterjee vs Norway, 12th Fail, Srikanth और Laapataa Ladies जैसे फिल्मों से मिलती-जुलती दिशा में जाएगा।

यह शायद छोटे फिल्मों के आर्थिक मूल्यांकन और प्रदर्शन के तरीके में एक बदलाव का संकेत हो सकता है। शायद इन्हें बड़े बजट और प्रचार खर्च वाली फिल्मों के बराबर में न मापा जाए, जिनका खर्च कई बार इन फिल्मों के पूरे बजट से भी कई गुना ज्यादा होता है।

ASSI को प्रस्तुत किया है गुलशन कुमार और टी-सीरीज़ ने, यह बनारस मीडियावर्क्स प्रोडक्शन है, जिसे अनुभव सिन्हा ने निर्देशित किया है और इसे भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, और अनुभव सिन्हा ने प्रोड्यूस किया है।

