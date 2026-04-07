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करण जौहर से टोक्यो में मिले मेरिल स्ट्रीप और ऐन हैथवे, The Devil Wears Prada 2 प्रमोशन शुरु

Edited By Updated: 07 Apr, 2026 04:21 PM

karan johar meets meryl streep anne hathaway in tokyo

फिल्ममेकर और फैशन ट्रेंडसेटर करण जौहर ने सोशल मीडिया पर टोक्यो, जापान में एक खास और दुर्लभ मुलाकात साझा की। इस दौरान उन्होंने हॉलीवुड की ग्लोबल आइकन्स मेरिल स्ट्रीप और ऐन हैथवे से मुलाकात की।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। जैसे-जैसे दुनिया The Devil Wears Prada 2 के लिए तैयार हो रही है, फिल्ममेकर और फैशन ट्रेंडसेटर करण जौहर ने सोशल मीडिया पर टोक्यो, जापान में एक खास और दुर्लभ मुलाकात साझा की। इस दौरान उन्होंने हॉलीवुड की ग्लोबल आइकन्स मेरिल स्ट्रीप और ऐन हैथवे से मुलाकात की।

बॉलीवुड और हॉलीवुड का संगम
एक ही फ्रेम में कई दुनिया टकराईं बॉलीवुड का ड्रामा और कूट्योर के प्रति प्रेम हॉलीवुड के प्रतिष्ठित फैशन यूनिवर्स की शाश्वत गरिमा और प्रभाव के साथ मिला। यह पल किसी सिनेमाई दृश्य से कम नहीं लगता, जहां पावर ड्रेसिंग और प्रतिष्ठित किरदारों के बीच भारत के स्टाइल और स्टोरीटेलिंग की आवाज भी शामिल हुई।

 

 

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फैशन, सिनेमा और ग्लोबल जश्न
यह मुलाकात नॉस्टैल्जिया, भव्यता और ग्लैमर से भरपूर थी। फैशन, सिनेमा और संस्कृति का यह वैश्विक जश्न सिर्फ एक मुलाकात नहीं, बल्कि एक आइकॉनिक विरासत की आत्मा को समेटे हुए पल था।

मूल कास्ट और नए सितारे
The Devil Wears Prada 2 में मूल कास्ट के साथ निर्देशक डेविड फ्रेंकल और राइटर एलाइन ब्रॉश मैकेना वापसी कर रहे हैं। नए किरदारों में केनेथ ब्रानाह, सिमोन एशले, जस्टिन थेरॉक्स, लूसी लियू, और कई अन्य शामिल हैं।

रिलीज डेट और सिनेमाघरों में दस्तक
20th सेंचुरी स्टूडियोज़ The Devil Wears Prada 2 को 1 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज करेगा। ट्रेसी थॉम्स और टिबोर फेल्डमैन पहली फिल्म से अपने किरदार “लिली” और “इर्व” के रूप में भी लौट रहे हैं।

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