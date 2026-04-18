‘मेरा जी नहीं भरा’ ने जीता दिल, ‘मातृभूमि’ के गाने में दिखा प्यार और जज्बात, देखिए BTS

Edited By Mansi,Updated: 18 Apr, 2026 06:04 PM
सलमान खान फिल्म्स की फिल्म मातृभूमि : मे वॉर रेस्ट इन पीस का गाना ‘मेरा जी नहीं भरा’ रिलीज होते ही दर्शकों के दिलों में उतर गया है। ज़ैन शॉ और अभिश्री सेन पर फिल्माया गया यह गीत युद्ध के माहौल में पनपती एक नाजुक प्रेम कहानी को खूबसूरती से दर्शाता है।
नई दिल्ली/टीम डिजिटल। सलमान खान फिल्म्स की फिल्म मातृभूमि : मे वॉर रेस्ट इन पीस का गाना ‘मेरा जी नहीं भरा’ रिलीज होते ही दर्शकों के दिलों में उतर गया है। ज़ैन शॉ और अभिश्री सेन पर फिल्माया गया यह गीत युद्ध के माहौल में पनपती एक नाजुक प्रेम कहानी को खूबसूरती से दर्शाता है।
मेकिंग वीडियो में दिखी खास केमिस्ट्री
गाने की मेकिंग झलक भी सामने आई है, जिसमें दोनों कलाकारों की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री और मेहनत साफ दिखाई देती है। यह गीत फिल्म की कहानी में भावनात्मक गहराई जोड़ता है और दर्शकों को एक अलग एहसास से जोड़ता है।
शबीना खान की कोरियोग्राफी का जादू
गाने को खास बनाने में शबीना खान का बड़ा योगदान है। उन्होंने कलाकारों के साथ मिलकर हर मूवमेंट में प्यार और भावना को जीवंत करने की पूरी कोशिश की है, जो स्क्रीन पर साफ झलकता है।
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सुरों और संगीत का शानदार मेल
इस गीत को श्रेया घोषाल और विशाल मिश्रा ने अपनी मधुर आवाज से सजाया है। वहीं संगीत शमीर टंडन और कुमार गौरव सिंह ने तैयार किया है, जबकि इसके भावपूर्ण बोल विश्वदीप ज़ीस्ट ने लिखे हैं।
दमदार टीम के साथ फिल्म का निर्माण
फिल्म का निर्माण सलमान खान ने अपने बैनर के तहत किया है और निर्देशन अपूर्व लाखिया ने संभाला है। यह फिल्म साहस, बलिदान और संघर्ष की कहानी को प्रभावशाली तरीके से पेश करने का वादा करती है, जिसमें चित्रांगदा सिंह भी अहम भूमिका निभाती नजर आएंगी।