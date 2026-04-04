नमित मल्होत्रा की 'रामायणम्' ने जीता अरबों का दिल, देशभर के 14 शहरों में गूंजा 'राम' का नारा

Edited By Manisha,Updated: 04 Apr, 2026 06:54 PM
'रामायणम्' को अभी से 2026 का सबसे बड़ा सिनेमाई इवेंट माना जा रहा है और पूरी दुनिया में इसे लेकर भारी उत्साह है।
नई दिल्ली/टीम डिजिटल। बेंगलुरु, अहमदाबाद, भोपाल, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, जयपुर, कोच्चि, कोलकाता, मेरठ, मुंबई, पुणे, सीतामढ़ी, कडप्पा, हैदराबाद, पानीपत, ग्वालियर और बठिंडा तक, इस झलक की गूंज 14 शहरों और 5 मंदिरों में सुनाई दी, जिसने पूरे देश को 'राम' के एक शक्तिशाली जयकारे के साथ एकजुट कर दिया।
'रामायणम्' को अभी से 2026 का सबसे बड़ा सिनेमाई इवेंट माना जा रहा है और पूरी दुनिया में इसे लेकर भारी उत्साह है। नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को नमित मल्होत्रा के प्राइम फोकस स्टूडियोज, 8 बार के ऑस्कर विजेता DNEG और यश के मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स के साथ मिलकर तैयार किया गया है। इसे दो हिस्सों वाले एक भव्य ग्लोबल स्पेक्टेकल के रूप में देखा जा रहा है। हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर मेकर्स ने भगवान राम की एक झलक दिखाई, जिसने देखते ही देखते दुनियाभर में चर्चा छेड़ दी। इसे जबरदस्त रिस्पॉन्स तो मिला ही, साथ ही प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने दर्शकों के रिएक्शन को भी कैप्चर किया है, जो वाकई में दीवानगी की हद तक है।
अपने सोशल मीडिया पर प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने देश भर से दर्शकों के रिएक्शन्स की एक झलक शेयर की। जब इस झलक को देशभर के 14 शहरों में दिखाया गया, तो इसने वाकई अरबों दिलों को छू लिया, और हर तरफ बस एक ही एहसास गूँज रहा था- 'राम'। कैप्शन में लिखा है:
"14 शहर। 5 मंदिर। अरबों दिल। हर जगह बस एक ही एहसास गूँजा। रामा। नमित मल्होत्रा की रामायण। दुनिया भर के सिनेमाघरों में। इस साल दिवाली पर।"
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'रामायणम्' में एक बेहद दमदार स्टार कास्ट एक साथ आ रही है, जिसमें रणबीर कपूर भगवान राम के रूप में, साई पल्लवी सीता के रूप में, यश रावण के रूप में, सनी देओल हनुमान के रूप में और रवि दुबे लक्ष्मण के किरदार में नज़र आएंगे। एक भव्य विज़न के साथ बनी यह फिल्म, महाकाव्य के पैमाने को सदाबहार कहानी के साथ जोड़ती है, जो लेटेस्ट विजुअल्स के ज़रिए परंपरा को एक नया रूप देती है ताकि दुनिया भर के दर्शकों को एक ऐसा सिनेमाई अनुभव मिल सके जो पहले कभी न देखा गया हो।
नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनी और नमित मल्होत्रा के प्राइम फोकस स्टूडियोज द्वारा 8 बार के ऑस्कर विजेता DNEG और यश के मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स के सहयोग से प्रोड्यूस की गई यह दो हिस्सों वाली महागाथा दुनिया भर के IMAX सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसका पहला पार्ट 2026 की दिवाली पर और दूसरा पार्ट 2027 की दिवाली पर आएगा।