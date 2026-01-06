A.R. Rahman Birthday: नमित मल्होत्रा ने की संगीत सम्राट की तारीफ, ‘रामायण’ से शेयर की खास झलक

नमित मल्होत्रा ने रिकॉर्डिंग स्टूडियो की एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें रामायण के दोनों कंपोजर ए.आर. रहमान और हंस जिमर नजर आ रहे हैं।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। लेजेंडरी कंपोजर ए.आर. रहमान के जन्मदिन पर प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने दिल से शुभकामनाएं दीं और उनके म्यूजिक की तारीफ की, जिससे उन्होंने कई पीढ़ियों के दिलों को छुआ है। रहमान, जो नमित मल्होत्रा की बड़ी फिल्म रामायण के लिए म्यूजिक कंपोज कर रहे हैं, उन्हें प्रोड्यूसर ने सोशल मीडिया पर अपनी सराहना और आभार जताकर खास सम्मान दिया है।

नमित मल्होत्रा ने रिकॉर्डिंग स्टूडियो की एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें रामायण के दोनों कंपोजर ए.आर. रहमान और हंस जिमर नजर आ रहे हैं। यह तस्वीर दर्शकों को इस सबसे ज्यादा इंतेज़ार की जाने वाली मैग्नम ओपस के बनाने की एक खास झलक देती है।

अपने विचार साझा करते हुए नमित मल्होत्रा ने लिखा, आज @arrahman के जन्मदिन पर उनके जीनियस को सेलिब्रेट कर रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी की यादें उनके संगीत में बसी हैं और हमेशा मुझे मेरे दोस्तों, परिवार, देश और मेरी आत्मा की याद दिलाती हैं। भगवान आपको और भी बड़े आशीर्वाद और सरगम दें, ताकि आप अपने पिछले संगीत से भी बेहतर भविष्य का संगीत बना सकें। मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ कि आपके जादू को @hanszimmer के साथ दुनिया के सामने लाऊँ।”

लगभग 5,000 साल पहले की कहानी पर आधारित और दुनिया भर में 2.5 अरब से ज्यादा लोगों द्वारा पूजी जाने वाली रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक अनमोल विरासत है। नमित मल्होत्रा की यह सिनेमैटिक अडॉप्टेशन अब तक की सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी भारतीय फिल्मों में से एक मानी जाती है और पूरी दुनिया में इसके लिए उत्सुकता देखने मिल रही है।

ए.आर. रहमान, जो छह बार नेशनल अवॉर्ड जीत चुके हैं, पद्म भूषण से सम्मानित हैं और एकेडमी अवॉर्ड जीतने वाले कंपोजर हैं, ने भारतीय सिनेमा के कुछ सबसे आइकॉनिक म्यूजिकल स्कोर्स दिए हैं। रामायण में वह दुनिया के मशहूर एकेडमी अवॉर्ड विनर हंस जिमर के साथ काम कर रहे हैं। इस तरह से यह दो ऑस्कर जीत चुके दिग्गजों का बेहद कम देखा जाने वाला मिलन है।

इस खास कोलैबोरेशन का असर फिल्म की पहली यूनिट के लिए बने म्यूजिक से पहले ही दिख गया, और इसे देखकर दर्शकों ने खूब सराहना की। अगर सिर्फ पहली यूनिट के लिए ही इतनी उत्सुकता है, तो सोचिए कि आगे इस जोड़ी द्वारा बनाए जाने वाले बड़े और भावनात्मक म्यूज़िक को लेकर लोगों का उत्साह कितना बढ़ेगा।

डायरेक्टर नितेश तिवारी द्वारा और प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा की प्राइम फोकस स्टूडियोज के साथ आठ बार ऑस्कर जीत चुके DNEG और यश की मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस के सहयोग से बनी यह दो हिस्सों वाली एपिक फिल्म दुनियाभर में IMAX में पार्ट 1 दिवाली 2026 में और पार्ट 2 दिवाली 2027 में रिलीज़ होगी।