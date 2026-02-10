Punjab की जनता का करोड़ों रुपया भेजा जा रहा दूसरे राज्यों में- ज्ञानी हरप्रीत सिंह का AAP पर बड़ा खुलासा

जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने राज्य की आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिया है तथा सरकार पर पंजाब के खजाने को लूटने के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने टवीट कर कहा कि खुद को राष्ट्रीय पार्टी कहने वाली आम आदमी पार्टी देश भर में अपना पार्टी प्रचार पंजाब के...

पंजाब डैस्क : जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने राज्य की आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिया है तथा सरकार पर पंजाब के खजाने को लूटने के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने टवीट कर कहा कि खुद को राष्ट्रीय पार्टी कहने वाली आम आदमी पार्टी देश भर में अपना पार्टी प्रचार पंजाब के खजाने से क्यों कर रही है?

देश के विभिन्न राज्यों में दिल्ली के नेताओं की आवाजाही के लिए पंजाब सरकार के सरकारी हेलीकॉप्टर की दुरुपयोग के बाद अब बात और भी गंभीर हो गई है। अब अन्य राज्यों के छोटे-छोटे चुनावों में पार्टी प्रचार के लिए सीधे तौर पर पंजाब सरकार का खजाना इस्तेमाल किया जा रहा है।

पंजाब का लोक संपर्क विभाग मुंबई की दो कंपनियों को 16 करोड़ रुपये से अधिक की विज्ञापन राशि का भुगतान कर रहा है—जब मुंबई में निगम चुनाव हुए हैं, जिनमें आम आदमी पार्टी ने भी हिस्सा लिया। इसी कारण वहां पंजाब सरकार की योजनाओं की विज्ञापन के नाम पर पार्टी का राजनीतिक प्रचार किया जा रहा है।

यह पहली बार नहीं है। इससे पहले भी गुजरात में फेसबुक विज्ञापनों के नाम पर करोड़ों रुपये सरकारी खजाने से खर्च किए गए थे। वित्त मंत्री और खासकर मुख्यमंत्री को इस मामले पर तुरंत स्पष्टीकरण देना चाहिए—पार्टी प्रचार का खर्चा आम आदमी पार्टी के निजी खजाने से होना चाहिए, पंजाब के लोगों के खजाने से नहीं।