द पैराडाइज के मेकर्स ने रिलीज किया ‘आया शेर’ का प्रोमो, नानी के जन्मदिन पर आएगा पूरा गाना

Edited By Mansi,Updated: 23 Feb, 2026 01:24 PM
नई दिल्ली/टीम डिजिटल। नैचुरल स्टार नानी की फिल्म 'द पैराडाइज' 2026 की सबसे ज्यादा इंतजार वाली फिल्मों में से एक बनकर उभरी है, और इसकी अनाउंसमेंट के बाद से ही काफी चर्चा है। फिल्म को श्रीकांत ओडेला डायरेक्ट कर रहे हैं, जिन्होंने 'दसरा' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से सबका दिल जीता था। यह फिल्म इस डायरेक्टर और नानी की जोड़ी को एक बार फिर साथ लेकर आ रही है।
हाल ही में, मेकर्स ने फिल्म का एक जबरदस्त नया रिलीज डेट पोस्टर जारी किया है, जिसने तुरंत सबका ध्यान खींच लिया। उन्होंने यह भी बताया कि फिल्म का पहला गाना 'आया शेर' 24 फरवरी को नानी के बर्थडे पर फैंस के लिए एक खास तोहफे के रूप में रिलीज किया जाएगा। उन्होंने वादा किया है कि यह गाना आते ही धमाल मचा देगा।
खास दिन की तैयारी करते हुए, मेकर्स ने 'आया शेर' का एक दमदार प्रोमो रिलीज किया है। इस प्रोमो में गाने की एक बहुत ही पावरफुल और एनर्जेटिक झलक दिखाई गई है, जिससे साफ पता चल रहा है कि यह एक जबरदस्त धमाका होने वाला है।
प्रोमो शेयर करते हुए मेकर्स ने लिखा
नया प्रोमो 'आया शेर' की एक बहुत ही पावरफुल झलक दिखाता है, जो फिल्म 'द पैराडाइज' में नेचुरल स्टार नानी का एक धमाकेदार इंट्रोडक्शन गाना होने वाला है। अनिरुद्ध रविचंदर के म्यूजिक और सुधन मास्टर की कोरियोग्राफी के साथ, इस ट्रैक में जबरदस्त बीट्स और हाई-वोल्टेज एनर्जी फील हो रही है। नानी की स्क्रीन प्रेजेंस और उनके दमदार मूव्स से अभी से हिंट मिल रहा है कि यह गाना फिल्म के सबसे बड़े हाइलाइट्स में से एक होगा।
दसरा जैसी पहली ही फिल्म से सबका दिल जीतने वाले श्रीकांत ओडेला के डायरेक्शन में बन रही 'द पैराडाइज' एक बहुत ही बड़े लेवल की फिल्म होने वाली है। अनिरुद्ध रविचंदर का म्यूजिक इस प्रोजेक्ट को और भी खास बना रहा है, वहीं अर्जुन चंडी की आवाज़ गानों में एक अलग ही गहराई और इमोशनल टच लाएगी, जो फिल्म की इस दमदार कहानी के साथ एकदम फिट बैठेगी।
SLV सिनेमास द्वारा प्रोड्यूस की गई फिल्म 'द पैराडाइज' 21 अगस्त 2026 को एक साथ 8 भाषाओं (हिंदी, तेलुगु, तमिल, अंग्रेजी, स्पैनिश, बंगाली, कन्नड़ और मलयालम) में बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है। अपनी इस ग्लोबल पहुँच को और मजबूत करने के लिए, मेकर्स ने कथित तौर पर हॉलीवुड सुपरस्टार रयान रेनॉल्ड्स से संपर्क किया है ताकि वे इंटरनेशनल मार्केट में फिल्म को प्रेजेंट कर सकें। अपने विजनरी डायरेक्टर, दमदार कास्ट और ग्लोबल स्केल के साथ 'द पैराडाइज' सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक बड़ा कल्चरल इवेंट बनने की ओर बढ़ रही है, जिसका फैंस बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं।