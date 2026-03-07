Liver Damage: क्या आपके पैरों में दिख रहे हैं ये 7 लक्षण? तुरंत भागें डॉक्टर के पास, नहीं तो लिवर हो जाएगा डैमेज

लिवर शरीर का महत्वपूर्ण अंग है और इसकी खराबी के संकेत शरीर पहले ही देने लगता है। कई बार इसके लक्षण पैरों में दिखाई देते हैं, जिन्हें लोग सामान्य समस्या समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। पैरों में सूजन, खुजली, रंग बदलना, नसों का उभरना, दर्द या भारीपन,...

नेशनल डेस्कः शरीर में होने वाली कई गंभीर बीमारियों के संकेत पहले से ही दिखाई देने लगते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में लोग उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। लिवर से जुड़ी समस्याओं में भी ऐसा ही होता है। विशेषज्ञों के अनुसार, लिवर के ठीक से काम न करने पर कुछ लक्षण पैरों में भी दिखाई दे सकते हैं। पैरों में सूजन, खुजली या रंग में बदलाव जैसे संकेत लिवर की खराबी की ओर इशारा कर सकते हैं, जिन्हें समय रहते पहचानना और डॉक्टर से जांच कराना बेहद जरूरी है।

लिवर शरीर का एक बेहद महत्वपूर्ण अंग है, जो शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालने, पाचन में मदद करने और कई जरूरी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने का काम करता है। जब लिवर ठीक तरह से काम नहीं करता, तो उसके प्रभाव शरीर के अलग-अलग हिस्सों में दिखाई देने लगते हैं। कई बार पैरों में होने वाले कुछ बदलाव भी लिवर की खराबी का संकेत हो सकते हैं, जिन्हें अक्सर लोग साधारण समस्या समझकर नजरअंदाज कर देते हैं।

पैरों में दिखने वाले ये लक्षण हो सकते हैं संकेत

पैरों में अचानक सूजन

अगर बिना किसी स्पष्ट कारण के पैरों या तलवों में सूजन आने लगे, तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। लिवर की कार्यक्षमता कम होने पर शरीर में तरल पदार्थ जमा होने लगता है, जिससे पैरों में सूजन दिखाई दे सकती है।

तलवों में तेज खुजली

लिवर की समस्या होने पर शरीर में कुछ रसायन जमा होने लगते हैं, जिससे त्वचा में लगातार खुजली हो सकती है। अगर तलवों में बार-बार खुजली हो रही है, तो यह भी एक संकेत हो सकता है।

पैरों की त्वचा का रंग बदलना

यदि पैरों की त्वचा पीली, गहरी या असामान्य रंग की दिखाई देने लगे, तो यह शरीर में बिलीरुबिन बढ़ने का संकेत हो सकता है, जो लिवर से जुड़ी समस्या से जुड़ा होता है।

नसों का ज्यादा उभरना

पैरों की नसें सामान्य से अधिक उभरी हुई दिखाई दें और इसके साथ सूजन या दर्द भी महसूस हो, तो यह लिवर से जुड़ी परेशानी का एक संभावित संकेत हो सकता है।

पैरों में लगातार दर्द या भारीपन

अगर पैरों में बिना ज्यादा मेहनत के भी दर्द, भारीपन या लगातार थकान महसूस हो रही है, तो यह शरीर के अंदर किसी गड़बड़ी की ओर इशारा कर सकता है।

तलवों में जलन या गर्माहट

कुछ लोगों को पैरों के तलवों में लंबे समय तक जलन या गर्माहट महसूस होती रहती है। अगर यह समस्या लगातार बनी रहे, तो इसे भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

पैरों की त्वचा का अत्यधिक सूखना

अगर पैरों की त्वचा बहुत ज्यादा सूखी हो रही है या बार-बार फटने लगती है, तो यह भी शरीर में किसी आंतरिक समस्या का संकेत हो सकता है।

डॉक्टर से सलाह लेना

यदि आपके पैरों में इस तरह के लक्षण लगातार दिखाई दे रहे हैं या समय के साथ बढ़ते जा रहे हैं, तो उन्हें सामान्य समस्या समझकर अनदेखा न करें। ऐसे में तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना और जरूरी जांच करवाना जरूरी है। समय पर पहचान और इलाज से लिवर से जुड़ी गंभीर बीमारियों से बचाव संभव हो सकता है।