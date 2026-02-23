Main Menu

हनुमान जन्मभूमि अंजनाद्री में ‘जय हनुमान’ की शुरुआत, माइथ्री मूवी मेकर्स ने किया भव्य पूजन

Edited By Updated: 23 Feb, 2026 12:28 PM

mythri movie makers perform puja at hanuman birthplace anjanadri

नेशनल अवॉर्ड विनर फिल्ममेकर प्रशांत वर्मा, जिन्होंने 'हनुमान' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म दी थी, अब इसके अगले पार्ट 'जय हनुमान' की तैयारी में हैं।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। नेशनल अवॉर्ड विनर फिल्ममेकर प्रशांत वर्मा, जिन्होंने 'हनुमान' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म दी थी, अब इसके अगले पार्ट 'जय हनुमान' की तैयारी में हैं। यह 'प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स' का अगला बड़ा चैप्टर होने वाला है। इस फिल्म को 'माइथ्री मूवी मेकर्स' जैसे बड़े बैनर के तले काफी भव्य तरीके से बनाया जा रहा है, और टी-सीरीज इसे पेश करेगी। नेशनल अवॉर्ड विनर ऋषभ शेट्टी इसमें लीड रोल निभा रहे हैं और भगवान हनुमान के किरदार में नजर आएंगे, जिसे लेकर उम्मीद है कि यह एक बहुत ही दमदार और बदल देने वाली परफॉरमेंस होगी।

नेशनल अवॉर्ड जीतने वाले इन टैलेंटेड लोगों का यह साथ आना भारतीय सिनेमा के सबसे प्रभावशाली नामों को एक साथ लाता है, जिससे 'जय हनुमान' अभी से देश की सबसे चर्चित और जबरदस्त फिल्मों में से एक बन गई है। प्रशांत वर्मा को उनकी बोल्ड और नई तरह की कहानियों के लिए जाना जाता है, जहाँ वो आज के दौर की बातों को पौराणिक कथाओं (मिथोलॉजी) के साथ बड़ी खूबसूरती से जोड़ते हैं। वहीं, 'माइथ्री मूवी मेकर्स' का भी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने का सिलसिला जारी है। 'कांतारा चैप्टर 1' के बाद देश भर में मिल रही तारीफों के बीच, ऋषभ शेट्टी के इस फिल्म से जुड़ने ने लोगों की उम्मीदों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है।

इस फिल्म की आधिकारिक शुरुआत आज हंपी के विजयनगर स्थित अंजनाद्रि बेट्टा में एक पारंपरिक और भव्य समारोह के साथ हुई, यह वही पवित्र जगह है जिसे भगवान हनुमान का जन्मस्थान माना जाता है। टी-सीरीज के हेड भूषण कुमार ने क्लैपबोर्ड बजाया, जबकि अनिल थदानी ने शुरुआती शॉट के लिए कैमरा रोल किया, जिसे 'हनुमान' स्टार तेजा सज्जा ने डायरेक्ट किया। एक खास पल में, अनिल थदानी, भूषण कुमार, नवीन येरनेनी और रवि शंकर ने फिल्म की स्क्रिप्ट डायरेक्टर प्रशांत वर्मा को सौंपी। फिल्म का प्री-प्रोडक्शन पहले से ही चल रहा है और इसकी रेगुलर शूटिंग जल्द ही शुरू हो जाएगी।

मेकर्स ने पहले ही ऋषभ शेट्टी का भगवान हनुमान के रूप में एक शानदार फर्स्ट-लुक पोस्टर जारी कर दिया है, जो इस किरदार की दिव्यता और जज्बे को बखूबी दिखाता है। इस रोल को पूरी ईमानदारी से निभाने के लिए ऋषभ एक कड़ी फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन (शारीरिक बदलाव) से भी गुजर रहे हैं।

​'जय हनुमान' को कलयुग की पृष्ठभूमि पर आधारित एक हाई-ऑक्टेन एक्शन एपिक के रूप में तैयार किया गया है। फिल्म यह दिखाती है कि हनुमान की चुप्पी उनका समर्पण नहीं बल्कि उनके उद्देश्य को दर्शाती है, जिसके पीछे एक ऐसी शक्ति छिपी है जिसका उदय होना तय है। अटूट भक्ति, वफादारी और अमर शक्ति का जश्न मनाती यह फिल्म उस अविनाशी आत्मा को एक सच्ची श्रद्धांजलि है।

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A post shared by Mythri Movie Makers (@mythriofficial)

फिल्म को नवीन येरनेनी और वाई. रवि शंकर द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है, जिसे बहुत बड़े बजट और टॉप लेवल के टेक्निकल स्टैंडर्ड्स के साथ बनाया जा रहा है। यह फिल्म पौराणिक भव्यता और इमोशनल गहराई के साथ एक शानदार सिनेमाई अनुभव देने का वादा करती है।

​फिल्म में एक से बढ़कर एक बेहतरीन टेक्निकल टीम जुड़ी हुई है; एम.एम. कीरवानी इसका संगीत दे रहे हैं, एस. तिरुनावुक्कारासु सिनेमैटोग्राफर के रूप में कमान संभाल रहे हैं, और श्रीनगेंद्र थंगाला प्रोडक्शन डिजाइन की देखरेख कर रहे हैं।

कास्ट: ऋषभ शेट्टी

टेक्निकल क्रू:
राइटर, डायरेक्टर: प्रशांत वर्मा
बैनर: माइथ्री मूवी मेकर्स
प्रोड्यूसर: नवीन येरनेनी और वाई रवि शंकर
प्रेजेंट: टी सीरीज़
डीओपी: एस तिरुनावुक्कारासु
म्यूज़िक डायरेक्टर: एम.एम. कीरवानी
प्रोडक्शन डिज़ाइनर: श्रीनगेंद्र थंगाला
पीआरओ: वामसी-शेखर
मार्केटिंग: फर्स्टशो

 

