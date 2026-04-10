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Ranbir Kapoor के राम अवतार पर रामानंद सागर के बेटे मोती सागर फिदा, बोले- कमाल की है एक्टिंग

Edited By Updated: 10 Apr, 2026 10:43 AM

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Mumbai : मशहूर निर्देशक Nitesh Tiwari की बहुप्रतीक्षित फिल्म Ramayana इन दिनों लगातार चर्चा में बनी हुई है। इस फिल्म में Ranbir Kapoor भगवान राम की भूमिका निभाते नजर आएंगे, और हाल ही में उनका पहला लुक सामने आया है। खास बात यह है कि Hanuman Jayanti...

Mumbai : मशहूर निर्देशक Nitesh Tiwari की बहुप्रतीक्षित फिल्म Ramayana इन दिनों लगातार चर्चा में बनी हुई है। इस फिल्म में Ranbir Kapoor भगवान राम की भूमिका निभाते नजर आएंगे, और हाल ही में उनका पहला लुक सामने आया है। खास बात यह है कि Hanuman Jayanti के अवसर पर फिल्म का टीजर जारी किया गया, जिसमें रणबीर की झलक ने दर्शकों की उत्सुकता बढ़ा दी।

फिल्म को दो हिस्सों में रिलीज करने की योजना है और टीजर सामने आने के बाद इसे लेकर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। जहां कुछ लोग इसकी भव्यता और विजुअल्स की तारीफ कर रहे हैं, वहीं कुछ दर्शक अभी भी पूरी फिल्म का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच कई सेलेब्स ने फिल्म की कास्टिंग और सिनेमैटोग्राफी की सराहना की है।

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मोती सागर ने दिया अपना रिएक्शन
प्रसिद्ध टीवी सीरियल Ramayana के निर्माता Ramanand Sagar के बेटे Moti Sagar ने भी इस टीजर पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उन्हें रणबीर कपूर का राम के रूप में पहला लुक काफी प्रभावशाली लगा। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि केवल टीजर के आधार पर पूरी फिल्म का आंकलन करना सही नहीं होगा।

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Ranbir Kapoor की एक्टिंग की तारीफ
एक इंटरव्यू के दौरान मोती सागर ने रणबीर कपूर की खूब सराहना करते हुए कहा कि वह आज के दौर के बेहतरीन अभिनेताओं में से एक हैं। उनके अनुसार, रणबीर की अभिनय शैली और इमोशनल गहराई उन्हें एक क्लासिक एक्टर बनाती है। उन्होंने यह भी कहा कि रणबीर ने इस किरदार के लिए काफी मेहनत की होगी, जिसकी झलक टीजर में साफ दिखाई देती है।

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फिल्म और टीवी Ramayana की तुलना पर बोले
Moti Sagar ने पुरानी टीवी Ramayana और नई फिल्म की तुलना को लेकर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि दोनों का फॉर्मेट बिल्कुल अलग है, इसलिए उनकी तुलना करना ठीक नहीं है। जहां टीवी शो कई एपिसोड्स में विस्तृत तरीके से कहानी को दिखाता है, वहीं फिल्म को सीमित समय में पूरी कहानी पेश करनी होती है। ऐसे में दोनों माध्यमों की प्रस्तुति में फर्क होना स्वाभाविक है।

उन्होंने यह भी जोड़ा कि टीवी सीरियल में दर्शकों को हर पहलू विस्तार से समझाने का समय होता है  जबकि फिल्म में कहानी को संक्षेप में और प्रभावशाली तरीके से दिखाना पड़ता है। इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पूरी फिल्म देखना जरूरी है।

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