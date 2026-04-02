Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Entertainment
    3. | Hanuman Jayanti पर आया Ramayana Teaser, रणबीर कपूर का दिव्य रूप देख फैंस हुए भावुक

Hanuman Jayanti पर आया Ramayana Teaser, रणबीर कपूर का दिव्य रूप देख फैंस हुए भावुक

Edited By Updated: 02 Apr, 2026 10:47 AM

ramayana teaser

Mumbai : Ranbir Kapoor स्टारर फिल्म रामायण का बहुप्रतीक्षित टीजर आखिरकार रिलीज हो गया है। करीब 2 मिनट 38 सेकंड के इस टीजर ने दर्शकों के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। टीजर में Ranbir Kapoor भगवान श्रीराम के रूप में बेहद दिव्य और भव्य नजर आ रहे हैं। शानदार...

Mumbai : Ranbir Kapoor स्टारर फिल्म रामायण का बहुप्रतीक्षित टीजर आखिरकार रिलीज हो गया है। करीब 2 मिनट 38 सेकंड के इस टीजर ने दर्शकों के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। टीजर में Ranbir Kapoor भगवान श्रीराम के रूप में बेहद दिव्य और भव्य नजर आ रहे हैं। शानदार वी.एफ.एक्स, दमदार बैकग्राउंड स्कोर और बड़े स्केल पर तैयार यह झलक दर्शकों का दिल जीत रही है।

फैंस का इंतजार हुआ खत्म
लंबे समय से जिस फिल्म का इंतजार किया जा रहा था, उसका टीजर 2 अप्रैल को Hanuman Jayanti के खास मौके पर रिलीज किया गया। जैसे ही टीजर सामने आया, सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा तेज हो गई। भगवान श्रीराम के किरदार में रणबीर कपूर का लुक देखकर फैंस काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं।

Ramayana Teaser

रणबीर कपूर का दमदार अवतार
टीजर की शुरुआत युद्धभूमि के दृश्य से होती है, जिसके बाद रणबीर कपूर को श्रीराम के रूप में दिखाया जाता है। वन में विचरण करते हुए और अयोध्या के दृश्यों में उनका हर फ्रेम बेहद प्रभावशाली नजर आता है। उनके चेहरे पर शांति, दिव्यता और शक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है, जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है।

और ये भी पढ़े

विजुअल्स और म्यूजिक ने जीता दिल
फिल्म के विजुअल्स, वी.एफ.एक्स और बैकग्राउंड स्कोर को काफी सराहा जा रहा है। हर सीन भव्यता से भरपूर है, जो इस फिल्म को एक बड़े सिनेमाई अनुभव का संकेत देता है। रामायण की यह झलक वाकई शानदार और प्रभावशाली है।

Ramayana Teaser

फिल्म की स्टारकास्ट और रिलीज
इस फिल्म का निर्देशन Nitesh Tiwari कर रहे हैं। फिल्म दो भागों में रिलीज होगी। पहला पार्ट Diwali 2026 पर और दूसरा पार्ट दिवाली 2027 पर सिनेमाघरों में आएगा। फिल्म में Sai Pallavi माता सीता, Sunny Deol हनुमान जी और Ravi Dubey लक्ष्मण के किरदार में नजर आएंगे।

कुल मिलाकर, रामायण का यह टीजर दर्शकों की उम्मीदों पर खरा उतरता नजर आ रहा है और अब फैंस को इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार है।

Ramayana Teaser

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!