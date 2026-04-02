इतिहास के सबसे पहले महानायक: 'राम' के रूप में सामने आए रणबीर कपूर, 'रामायणम्' ने इंटरनेट पर मचाई हलचल

जब दुनिया में कोई नायक नहीं था, तब 'राम' थे: रणबीर कपूर स्टारर 'रामायणम्' का भव्य आगाज़, पहली झलक ने जीता फैंस का दिल!

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। नमित मल्होत्रा, जो कि दुनिया के सबसे महत्वाकांक्षी सिनेमाई प्रोजेक्ट्स में से एक रामायणम् के प्रोड्यूसर, फिल्म मेकर और क्रिएटिव आर्किटेक्ट हैं, उन्होंने एक खास टीज़र के ज़रिए 'राम' को पेश किया है। कहानी कहने की दुनिया के सबसे अमर किरदारों में से एक, जिसके ज़रिए दुनिया भर के दर्शकों को राम के रूप में रणबीर कपूर की पहली झलक देखने को मिली है।



एक ग्लोबल मोमेंट: पूरी दुनिया में एक जैसे उत्साह के साथ रिलीज़ किया गया यह 'राम' टीज़र दुनिया भर के दर्शकों के लिए एक बड़ा पल है। यह एक ऐसे किरदार को सामने लाता है जिसकी कहानी 5,000 से भी ज्यादा सालों से चली आ रही है। जो लोग इस कहानी को सुनते हुए बड़े हुए हैं, उनके लिए यह एक नया नज़रिया है, और दूसरों के लिए इतने बड़े लेवल पर पहली बार इस कहानी से जुड़ने का एक शानदार मौका है।





एक ऐसा हीरो जो अपने फैसलों से पहचाना जाता है: 'राम' एक ऐसे हीरो हैं जिन्हें दुनिया आज के दौर में कम ही देख पाती है। एक ऐसा नायक जो अपनी पसंद से ऊपर अपने फर्ज को रखता है। जो सही काम करने के लिए सत्ता तक को छोड़ने की हिम्मत रखता है। जो वो सब करता है जो जरूरी है, भले ही इसके लिए उसे अपनी हर चीज दांव पर लगानी पड़े। 'मर्यादा पुरुषोत्तम' यानी 'इंसानी बर्ताव का सबसे ऊंचा पैमाना' माने जाने वाले राम इज्जत, दया और सही-गलत की समझ का जीता-जागता उदाहरण हैं, फिर चाहे उनके सामने वनवास हो, अपनों को खोने का दुख या अन्याय ही क्यों न हो। यही बातें उन्हें रामायणम् में हमेशा के लिए यादगार बनाती हैं।



नितेश तिवारी, रामायणम् (2 पार्ट फिल्म फ्रेंचाइजी) के डायरेक्टर: "रामायणम् की महानता इसकी भावनाओं की गहराई में है। असल में ये सिर्फ अच्छाई और बुराई की लड़ाई नहीं है, बल्कि हमारे फैसलों, उनके नतीजों और सही काम करने की जिम्मेदारी के बारे में है। राम का सफर पूरी तरह से मानवीय है और हमने इसी बात को ईमानदारी से दिखाने की कोशिश की है।"



रणबीर कपूर, राम का किरदार निभाने पर: "मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ राम को पेश करने आया हूँ। मैं तो यहाँ उनसे सीखने आया हूँ। उनमें एक ऐसी सादगी और पवित्रता है जो बहुत कम देखने को मिलती है; और उसे समझने और अपने अंदर उतारने की कोशिश करना मेरे लिए एक बहुत ही विनम्र अनुभव रहा है।"



नमित मल्होत्रा, रामायणम् के प्रोड्यूसर, फिल्म मेकर और क्रिएटिव आर्किटेक्ट: "राम की कहानी की ताकत इसमें नहीं है कि उन्होंने क्या जीता, बल्कि इसमें है कि उन्होंने क्या त्याग दिया। वो एक ऐसा पैमाना सेट करते हैं जो आसान या सुविधाजनक नहीं है, लेकिन जरूरी है। वो अपनी पसंद से ऊपर फर्ज को, आराम से ऊपर सच को और खुद से ऊपर बलिदान को चुनते हैं। यही वजह है कि उनकी कहानी हजारों सालों से टिकी हुई है और आज भी उतनी ही मायने रखती है।"