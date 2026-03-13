साकिब सलीम का इंटेंस अवतार! ‘कप्तान’ के पहले पोस्टर में दिखे पुलिस अफसर, फैंस की बढ़ी उत्सुकता

ओटीटी प्लेटफॉर्म Amazon MX Player ने अपनी अपकमिंग ओरिजिनल सीरीज़ ‘कप्तान’ का पहला पोस्टर रिलीज़ कर दिया है। इस पोस्टर में अभिनेता Saqib Saleem एक सख्त और गंभीर पुलिस अधिकारी के रूप में नजर आ रहे हैं।

नई दिल्ली। ओटीटी प्लेटफॉर्म Amazon MX Player ने अपनी अपकमिंग ओरिजिनल सीरीज़ ‘कप्तान’ का पहला पोस्टर रिलीज़ कर दिया है। इस पोस्टर में अभिनेता Saqib Saleem एक सख्त और गंभीर पुलिस अधिकारी के रूप में नजर आ रहे हैं। पोस्टर सामने आते ही दर्शकों के बीच इस सीरीज़ को लेकर उत्सुकता और बढ़ गई है।

पुलिस अधिकारी समरदीप सिंह के किरदार में दिखेंगे साकिब

सीरीज़ ‘कप्तान’ में साकिब सलीम समरदीप सिंह नाम के एक समर्पित और ईमानदार पुलिस अधिकारी का किरदार निभा रहे हैं। कहानी एक ऐसे अफसर के इर्द-गिर्द घूमती है जो अपने फर्ज और निजी बदले की आग के बीच उलझ जाता है। यही संघर्ष इस सीरीज़ को इमोशनल और एक्शन से भरपूर बनाने वाला है।

दमदार लुक और रॉ बैकग्राउंड ने बढ़ाया क्रेज

जारी किए गए पोस्टर में साकिब सलीम पुलिस की वर्दी में बेहद इंटेंस लुक में दिखाई दे रहे हैं। पोस्टर का रॉ और डार्क बैकग्राउंड इस बात की झलक देता है कि यह सीरीज़ एक्शन, इमोशन और थ्रिल से भरी कहानी लेकर आने वाली है। दिलचस्प बात यह है कि दर्शकों ने अब तक साकिब को इस तरह के पुलिस अफसर के किरदार में नहीं देखा है, इसलिए उनका यह नया अवतार खास चर्चा में है।

सीरीज़ में नजर आएगी मजबूत स्टार कास्ट

‘कप्तान’ में साकिब सलीम के साथ कई दमदार कलाकार भी अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे। इस सीरीज़ की स्टार कास्ट में Kavita Kaushik, Siddharth Nigam, Varun Badola, Anushka Kaushik, Pooja Gor और Vikram Kochhar जैसे कलाकार शामिल हैं।

2026 कंटेंट स्लेट में हुई थी घोषणा

Amazon MX Player ने अपने 2026 कंटेंट स्लेट के दौरान इस सीरीज़ ‘कप्तान’ की आधिकारिक घोषणा की थी। हालांकि अभी तक मेकर्स ने इसकी रिलीज़ डेट का खुलासा नहीं किया है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि यह सीरीज़ प्लेटफॉर्म पर फ्री में स्ट्रीम की जाएगी, जिससे देशभर के दर्शक बिना सब्सक्रिप्शन के इसे देख सकेंगे।