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पोस्टर आउट: ‘चिल्ड्रन ऑफ गॉड’- औशिम खेतरपाल की दमदार सामाजिक फिल्म जल्द होगी रिलीज़

Edited By Updated: 14 Apr, 2026 11:13 AM

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साईं बाबा पर आधारित फिल्मों और टेलीविजन शोज़ के लिए पहचाने जाने वाले औशिम खेतरपाल अब अपनी नई फिल्म ‘चिल्ड्रन ऑफ गॉड’ के साथ एक सशक्त सामाजिक विषय को बड़े पर्दे पर ला रहे हैं।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। साईं बाबा पर आधारित फिल्मों और टेलीविजन शोज़ के लिए पहचाने जाने वाले औशिम खेतरपाल अब अपनी नई फिल्म ‘चिल्ड्रन ऑफ गॉड’ के साथ एक सशक्त सामाजिक विषय को बड़े पर्दे पर ला रहे हैं। फिल्म का पहला पोस्टर जारी कर दिया गया है, जो पहचान, अस्वीकृति और स्वीकार्यता की गहरी और भावनात्मक कहानी की झलक देता है। यह फिल्म जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज़ के लिए तैयार है।

फिल्म का निर्देशन आशीष सक्सेना ने किया है। उन्होंने कहा, “यह कहानी सच्चाई से निकली है। हमने इसे पूरी ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ पेश करने की कोशिश की है। ‘चिल्ड्रन ऑफ गॉड’ सिर्फ पहचान की नहीं, बल्कि इंसानियत और सहानुभूति की भी कहानी है।”

यह फिल्म वास्तविक जीवन की घटनाओं से प्रेरित है और भारतीय समाज में LGBTQIA+ समुदाय के अनुभवों, संघर्षों और स्वीकार्यता की यात्रा को संवेदनशील तरीके से प्रस्तुत करती है। फिल्म के बारे में बात करते हुए औशिम खेतरपाल ने कहा, ‘चिल्ड्रन ऑफ गॉड’ सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि उन अनगिनत आवाज़ों की सच्चाई है जिन्हें अक्सर अनसुना कर दिया जाता है। यह फिल्म हमें याद दिलाती है कि पहचान समाज नहीं तय करता, बल्कि हमारी आत्मा करती है। खुद को स्वीकार करना ही सबसे बड़ा साहस है।”

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मुख्य अभिनेता आकाश वर्मा, जो फिल्म में अमित/अमिता का चुनौतीपूर्ण किरदार निभा रहे हैं, ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा, “यह भूमिका मेरे लिए बेहद खास रही। इसने मुझे उन भावनाओं और संघर्षों को समझने का मौका दिया, जिनसे कई लोग रोज़ गुजरते हैं। यह सिर्फ एक किरदार नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी थी।”

फिल्म की कहानी अमित नाम के एक युवा की है, जिसे उसकी पहचान के कारण परिवार और समाज से अस्वीकृति का सामना करना पड़ता है। वह अपने दर्द और संघर्ष से भागते हुए भोपाल पहुंचता है, जहां उसे ट्रांसजेंडर समुदाय में अपनापन मिलता है और वह ‘अमिता’ के रूप में अपनी असली पहचान को स्वीकार करता है। लेकिन जब जिंदगी में उम्मीद की किरण दिखाई देती है, तब एक विश्वासघात उसकी दुनिया को फिर से हिला देता है। ऐसे में एक मार्गदर्शक से मुलाकात उसे यह समझाती है कि असली पहचान भीतर से आती है, बाहर से नहीं। फिल्म की कहानी, स्क्रीनप्ले और डायलॉग राजन ल्यालपुरी ने लिखे हैं, जबकि संगीत राजा अली, रुपेश मिश्रा और अक्षय राजू सक्सेना ने दिया है।

फिल्म में औशिम खेतरपाल के साथ आकाश वर्मा और राधिका खेतरपाल मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। सहायक कलाकारों में सार्थक कपूर, प्रिंस राजीव, एन.के. सिंह, भाव्या सिंह, राज चौधरी, रनेशा अग्रवाल, अभिषेक सिन्हा, शोभना खत्री और अन्नू शर्मा शामिल हैं।

'चिल्ड्रन ऑफ गॉड' एक सोशल ड्रामा, इंस्पिरेशनल और कमिंग-ऑफ-एज फिल्म है, जो LGBTQIA+ पहचान, मानवाधिकार और आत्म-स्वीकृति जैसे महत्वपूर्ण विषयों को उजागर करती है। यह फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि समाज को सोचने पर मजबूर करने वाला एक सशक्त प्रयास है।

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