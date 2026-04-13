नए हेयरकट में छा गईं Sonam Bajwa, बदले लुक ने बढ़ाई फैंस की धड़कनें

Edited By Prachi Sharma, Updated: 13 Apr, 2026 04:32 PM

Mumbai : पंजाबी सिनेमा की टॉप एक्ट्रेस और नेशनल क्रश Sonam Bajwa एक बार फिर अपनी खूबसूरती को लेकर चर्चा में हैं। सोशल मीडिया पर अपनी सादगी और ग्लैमरस अंदाज के लिए मशहूर सोनम ने हाल ही में अपने नए हेयरकट की कुछ तस्वीरें साझा की हैं, जिन्होंने उनके...

Mumbai : पंजाबी सिनेमा की टॉप एक्ट्रेस और नेशनल क्रश Sonam Bajwa एक बार फिर अपनी खूबसूरती को लेकर चर्चा में हैं। सोशल मीडिया पर अपनी सादगी और ग्लैमरस अंदाज के लिए मशहूर सोनम ने हाल ही में अपने नए हेयरकट की कुछ तस्वीरें साझा की हैं, जिन्होंने उनके फैंस की धड़कनें बढ़ा दी हैं।

मेन कैरेक्टर वाइब्स के साथ सोनम का नया अवतार

Sonam Bajwa ने इन तस्वीरों को एक बेहद दिलचस्प कैप्शन के साथ पोस्ट किया है। उन्होंने अपनी खुशी जाहिर करते हुए लिखा:

"हेयरकट क्या लिया, अचानक मुझे लगने लगा है कि मैं इस गाने की मेन कैरेक्टर हूं।"

एक्ट्रेस का यह मजाकिया और कॉन्फिडेंट अंदाज उनके चाहने वालों को बेहद पसंद आ रहा है। सोनम अक्सर अपने लुक्स के साथ एक्सपेरिमेंट करती रहती हैं और इस बार का बैंग्स वाला लुक उन पर काफी जंच रहा है।

कैसा है सोनम का नया लुक ?

सोनम द्वारा साझा की गई तस्वीरों की सीरीज में वह एक सैलून की कुर्सी पर बैठी नजर आ रही हैं।

सोनम ने अपने लंबे बालों को बरकरार रखते हुए सामने की तरफ Wispy Bangs लिए हैं। यह स्टाइल उनके चेहरे को एक नया फ्रेम दे रहा है और उन्हें एक सॉफ्ट, यूथफुल लुक प्रदान कर रहा है।

तस्वीरों में सोनम ने भूरे रंग की ओवरसाइज्ड टी-शर्ट पहनी है। गले में एक पतली चेन और क्रॉस पेंडेंट उनके लुक में चार चांद लगा रहा है।

बिना किसी भारी मेकअप के भी सोनम का ग्लो साफ नजर आ रहा है। उनकी सादगी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह स्टाइल के मामले में किसी से पीछे नहीं हैं।

वर्क फ्रंट की बात

Sonam Bajwa इन दिनों अपने कई आगामी प्रोजेक्ट्स को लेकर व्यस्त हैं। वह न केवल पंजाबी फिल्मों का बड़ा चेहरा हैं, बल्कि बॉलीवुड और साउथ फिल्म इंडस्ट्री में भी उनकी जबरदस्त मांग है।