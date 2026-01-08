Main Menu

बर्थडे पर Toxic का सबसे ज़बरदस्त और टॉक्सिक खुलासा, ‘Daddy’s Home!'- यश का खौफनाक अवतार

Edited By Updated: 08 Jan, 2026 01:48 PM

रॉकिंग स्टार यश के जन्मदिन पर मेकर्स ने कोई जश्न नहीं, बल्कि एक सीधा और खतरनाक बयान दिया है। उनकी अपकमिंग फिल्म ‘Toxic: A Fairytale for Grown-Ups’ से यश के किरदार ‘राया’ का पहला कैरेक्टर इंट्रो टीज़र रिलीज़ कर दिया गया है।

नई दिल्ली। रॉकिंग स्टार यश के जन्मदिन पर मेकर्स ने कोई जश्न नहीं, बल्कि एक सीधा और खतरनाक बयान दिया है। उनकी अपकमिंग फिल्म ‘Toxic: A Fairytale for Grown-Ups’ से यश के किरदार ‘राया’ का पहला कैरेक्टर इंट्रो टीज़र रिलीज़ कर दिया गया है और यह टीज़र पहले ही फ्रेम से बता देता है कि यह फिल्म आम नहीं होने वाली।

टीज़र की शुरुआत एक सुनसान कब्रिस्तान से होती है, जहां अचानक गोलियों की गूंज माहौल को दहला देती है। अफरा-तफरी, भागते लोग और धुएं के बीच सामने आते हैं राया - हाथ में टॉमी गन, चेहरे पर कोई डर नहीं, आंखों में सिर्फ कंट्रोल। वह जल्दबाज़ी नहीं करता, बल्कि हर पल को ओन करता है। यश का यह अंदाज़ साफ संदेश देता है- राया किसी से मंज़ूरी नहीं मांगता, वो खुद सत्ता है।

खास बात ये है कि यश ने Toxic को प्रमोट करते हुए पहले खुद को नहीं, बल्कि फिल्म की महिला कलाकारों- कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी, रुक्मिणी वसंत और तारा सुतारिया-  को सामने रखा। यह कदम साफ दिखाता है कि Toxic सिर्फ एक हीरो-सेंट्रिक फिल्म नहीं, बल्कि मजबूत किरदारों और लेयर्ड कहानी पर आधारित है।

अब जब सारी नींव रख दी गई है, तो फिल्म अपने सबसे ताकतवर किरदार- राया- को सामने लाती है। टीज़र से साफ है कि Toxic एक डार्क, बेबाक और बिना किसी समझौते वाली फिल्म है। इसमें न तो सेफ खेलने की कोशिश है और न ही पुराने फॉर्मूले की शरण। यह सिनेमा है जो असर छोड़ता है और लंबे वक्त तक दिमाग में घूमता रहता है। यश बीते सालों में खुद को एक रिस्क लेने वाले सुपरस्टार के तौर पर साबित कर चुके हैं। जिन प्रोजेक्ट्स को कभी बड़ा जुआ माना गया, वही बाद में इंडस्ट्री के बेंचमार्क बन गए। Toxic उसी परंपरा को आगे बढ़ाता दिख रहा है।

इस फिल्म में यश सिर्फ अभिनेता नहीं, बल्कि को-राइटर और को-प्रोड्यूसर भी हैं। वह एक बार फिर अनजानी और चुनौतीपूर्ण ज़मीन पर कदम रख रहे हैं- डार्क शेड्स, इंटरनेशनल स्टाइल स्टोरीटेलिंग और खतरनाक किरदार के साथ।फिल्म को लिखा है यश और गीतू मोहनदास ने और निर्देशन भी गीतू मोहनदास का है। Toxic को एक साथ कन्नड़ और इंग्लिश में शूट किया गया है, जबकि हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम समेत कई भाषाओं में डब वर्ज़न रिलीज़ होंगे — जो इसकी ग्लोबल अपील को दिखाता है।

टेक्निकल टीम भी बेहद दमदार है- नेशनल अवॉर्ड विनर सिनेमैटोग्राफर राजीव रवि, म्यूज़िक में रवि बसुर,
एडिटिंग उज्ज्वल कुलकर्णी, और एक्शन को कोरियोग्राफ कर रहे हैं हॉलीवुड के JJ Perry (John Wick), साथ में अनबरीव और केचा खाम्फाकडी जैसे नेशनल अवॉर्ड विनर एक्शन डायरेक्टर्स। KVN Productions और Monster Mind Creations के बैनर तले बनी Toxic को 19 मार्च 2026 को वर्ल्डवाइड रिलीज़ किया जाएगा, जो ईद, उगादी और गुड़ी पड़वा के मौके पर सिनेमाघरों में धमाका करेगी। एक बात तो साफ है- जब यश रिस्क लेते हैं, सिनेमा जवाब देता है।
और Toxic के साथ दांव पहले से कहीं ज्यादा बड़े हैं।

 

