विपुल अमृतलाल शाह की सनशाइन पिक्चर्स ने पूरे किए ‘आंखें’ के 24 साल, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पर भी फोकस

बॉलीवुड के जाने-माने फिल्ममेकर Vipul Amrutlal Shah की प्रोडक्शन कंपनी Sunshine Pictures ने अपनी आइकॉनिक फिल्म Aankhen के 24 साल पूरे होने का जश्न मनाया है।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। बॉलीवुड के जाने-माने फिल्ममेकर Vipul Amrutlal Shah की प्रोडक्शन कंपनी Sunshine Pictures ने अपनी आइकॉनिक फिल्म Aankhen के 24 साल पूरे होने का जश्न मनाया है। इस खास मौके पर मेकर्स ने सोशल मीडिया पर फिल्म का एक पुराना पोस्टर शेयर करते हुए इसकी यादों को फिर से ताजा किया और फैंस के साथ इस उपलब्धि को सेलिब्रेट किया।

‘इस थ्रिलर ने गेम बदल दिया था’

पोस्ट शेयर करते हुए टीम ने लिखा कि ‘आंखें’ एक ऐसी थ्रिलर थी जिसने अपने समय में फिल्ममेकिंग का तरीका ही बदल दिया। मेकर्स के मुताबिक, इतने सालों बाद भी इस फिल्म का क्रेज और सस्पेंस आज भी उतना ही बरकरार है, जितना रिलीज के समय था। इस पोस्ट ने फिल्म के प्रति दर्शकों की नॉस्टैल्जिया को भी फिर से जगा दिया।

दमदार स्टारकास्ट और अनोखा कॉन्सेप्ट

साल 2002 में रिलीज हुई ‘आंखें’ में Amitabh Bachchan, Akshay Kumar, Arjun Rampal, Sushmita Sen और Paresh Rawal जैसे बड़े सितारे नजर आए थे। फिल्म का अनोखा कॉन्सेप्ट जिसमें एक बैंक मैनेजर तीन अंधे लोगों को बैंक लूटने की ट्रेनिंग देता है उस समय काफी नया और बोल्ड माना गया था, जिसने इसे एक कल्ट क्लासिक बना दिया।

‘आंखें’ बनी कल्ट क्लासिक, आज भी बरकरार है क्रेज

थ्रिलर और कॉमेडी के अनोखे मेल ने ‘आंखें’ को दर्शकों के बीच अलग पहचान दिलाई। इसकी कहानी, परफॉर्मेंस और सस्पेंस ने इसे समय के साथ एक कल्ट स्टेटस दिलाया, जिसे आज भी दर्शक बार-बार देखना पसंद करते हैं। सोशल मीडिया पर भी फिल्म को लेकर लगातार चर्चा बनी रहती है।

आने वाले प्रोजेक्ट्स पर भी फोकस

विपुल अमृतलाल शाह अब अपने बैनर सनशाइन पिक्चर्स के तहत कई नए और बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। इनमें पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म Governor (film) जिसमें Manoj Bajpayee नजर आएंगे, और हाई-स्टेक्स हीस्ट ड्रामा Hisab शामिल हैं, जिसे शाह खुद डायरेक्ट कर रहे हैं और इसमें Jaideep Ahlawat और Shefali Shah जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में होंगे। ये प्रोजेक्ट्स उनकी बोल्ड और कंटेंट-ड्रिवन सिनेमा की पहचान को आगे बढ़ाते नजर आएंगे।