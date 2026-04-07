'WOW रणवीर!' विराट कोहली ने ‘धुरंधर 2’ देख एक्टर की तारीफों का बांधा पुल

क्रिकेट के सुपरस्टार Virat Kohli और बॉलीवुड के पावरहाउस एक्टर Ranveer Singh इस वक्त एक खास वजह से सुर्खियों में हैं। रणवीर सिंह की फिल्म Dhurandhar 2: The Revenge ने देशभर में तहलका मचा रखा है।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। क्रिकेट के सुपरस्टार Virat Kohli और बॉलीवुड के पावरहाउस एक्टर Ranveer Singh इस वक्त एक खास वजह से सुर्खियों में हैं। रणवीर सिंह की फिल्म Dhurandhar 2: The Revenge ने देशभर में तहलका मचा रखा है और अब इसकी गूंज खेल जगत तक भी पहुंच चुकी है। विराट कोहली ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर रणवीर की परफॉर्मेंस की जमकर तारीफ करते हुए लिखा कि इस फिल्म के बाद वो एक अलग ही लेवल पर पहुंच गए हैं और उनकी परफॉर्मेंस “कमाल से भी बढ़कर” है। उनका ये WOW रिएक्शन अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

Virat Kohli का Viral WOW Reaction

Virat Kohli के इस रिएक्शन ने फैंस के बीच एक्साइटमेंट और भी बढ़ा दी है। आमतौर पर क्रिकेट से जुड़े पोस्ट करने वाले विराट जब किसी फिल्म और एक्टर की इतनी खुलकर तारीफ करते हैं, तो ये अपने आप में बड़ी बात बन जाती है। उनका ये मैसेज साफ दिखाता है कि Ranveer Singh की परफॉर्मेंस ने उन्हें भी पूरी तरह इम्प्रेस किया है।

Ranveer Singh की Career-Best Performance

फिल्म में Ranveer Singh की एक्टिंग को इंडस्ट्री की सबसे दमदार परफॉर्मेंस में गिना जा रहा है। उन्होंने जिस तरह से अपने किरदार में गहराई, इमोशन और एनर्जी डाली है, उसने दर्शकों को पूरी तरह बांध लिया है। कई फिल्म क्रिटिक्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स इसे नेशनल अवॉर्ड के काबिल तक बता रहे हैं। फैंस का भी यही मानना है कि ये रणवीर के करियर की अब तक की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है।

Box Office पर 1000 करोड़ का तूफान

बॉक्स ऑफिस पर Dhurandhar 2: The Revenge ने इतिहास रच दिया है। ₹1041 करोड़ के इंडिया नेट कलेक्शन के साथ फिल्म ने 1000 करोड़ क्लब में एंट्री करते हुए नया रिकॉर्ड कायम किया है। इस जबरदस्त सफलता के साथ Ranveer Singh ने न सिर्फ एक बड़ी हिट दी है, बल्कि हिंदी सिनेमा में कमाई का नया बेंचमार्क भी सेट कर दिया है।

Bollywood का नया GOAT बनते Ranveer Singh

Virat Kohli जैसे दिग्गज खिलाड़ी से मिली इस तरह की सराहना यह दिखाती है that Ranveer Singh की परफॉर्मेंस का असर हर फील्ड तक पहुंच चुका है। Dhurandhar 2: The Revenge के साथ रणवीर सिंह ने सिर्फ बॉक्स ऑफिस नहीं जीता, बल्कि खुद को इस दौर का सबसे बड़ा सुपरस्टार और असली “GOAT” साबित कर दिया है।