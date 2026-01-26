फिलीपींस में आधी रात को चीख-पुकार! 350 यात्रियों से भरी नौका समुद्र में डूबी, अब तक 7 शव बरामद

दक्षिणी फिलीपीन में 350 से अधिक लोगों को लेकर जा रही एक नौका आधी रात के बाद डूब गयी जिसके बाद बचावकर्मियों ने कम से कम 215 यात्रियों को बचाया तथा सात शव बरामद किए हैं। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।

नेशनल डेस्क: दक्षिणी फिलीपीन में 350 से अधिक लोगों को लेकर जा रही एक नौका आधी रात के बाद डूब गयी जिसके बाद बचावकर्मियों ने कम से कम 215 यात्रियों को बचाया तथा सात शव बरामद किए हैं। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। तटरक्षक बल के अधिकारियों ने बताया कि अंतर-द्वीपीय मालवाहक और यात्री नौका एम/वी त्रिशा केरस्टिन-3 जाम्बोआंगा बंदरगाह शहर से सुलु प्रांत के दक्षिणी जोलो द्वीप की ओर जा रही थी।



नौका में 332 यात्री और चालक दल के 27 सदस्य सवार थे तभी तकनीकी खराबी आने के बाद नौका डूब गयी। जहां नौका डूबी उसके पास स्थित द्वीपीय प्रांत बासिलान के गवर्नर मुजीव हातामन ने बताया कि यात्रियों और दो शवों को प्रांतीय राजधानी इसाबेला लाया गया है।



फिलीपीन तटरक्षक बल और नौसेना बासिलान प्रांत के तट के पास खोज एवं बचाव अभियान चला रहे हैं। फिलीपीन द्वीपसमूह में समुद्री दुर्घटनाएं आम हैं, जिनका कारण अक्सर भीषण तूफान, नौकाओं का खराब रखरखाव, अत्यधिक भीड़ और सुरक्षा नियमों के क्रियान्वयन में शिथिलता को माना जाता है।