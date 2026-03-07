Kenya : रात भर हुई भारी बारिश से तबाही, 23 लोगों की मौत, सैंकड़ों वाहन क्षतिग्रस्त, सेना ने संभाला मोर्चा

केन्या की राजधानी में शनिवार को भारी बारिश के कारण 23 लोगों की मौत हो गई, उड़ानें बाधित हुईं और हालात के मद्देनजर सेना को तैनात किया गया।

नौरोबी में भारी बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर जाने से वाहन चालक घंटों तक फंसे रहे। नैरोबी के पुलिस प्रमुख जॉर्ज सेडा ने शनिवार को बताया कि कुछ लोग डूब गए और कुछ की बिजली के करंट की चपेट में आने से मौत हो गई।



उन्होंने कहा कि खोज एवं बचाव अभियान जारी है और मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। सेडा ने यह भी बताया कि 100 से अधिक वाहन क्षतिग्रस्त हो गए, जिनमें से कुछ सड़क किनारे और पार्किंग स्थलों पर पलट गए। 'केन्या एयरवेज' ने शनिवार को बताया कि उड़ानें बाधित हुईं, कुछ उड़ानों को तटीय शहर मोम्बासा की ओर मोड़ दिया गया और यह व्यवधान कई घंटों तक जारी रहेगा।



आपातकालीन बचाव सेवाओं की सहायता के लिए सेना तैनात की गई और स्थानीय टोल रोड संचालक ने एलिवेटेड रोड के लिए शुल्क माफ कर दिया।



शुक्रवार को बारिश शुरू हुई और रात भर जारी रही, जिससे कुछ वाहन जलमग्न हो गए और कुछ क्षेत्रों में वाहन चालकों को घुटनों तक पानी में चलकर ऊंचे स्थानों तक पहुंचना पड़ा। बाढ़ग्रस्त घरों व पलटे हुए वाहनों के वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किए गए।