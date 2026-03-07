Kenya : रात भर हुई भारी बारिश से तबाही, 23 लोगों की मौत, सैंकड़ों वाहन क्षतिग्रस्त, सेना ने संभाला मोर्चा

4 hours ago
5 hours ago
6 hours ago
7 hours ago
8 hours ago
9 hours ago
10 hours ago
11 hours ago
12 hours ago
13 hours ago
14 hours ago
15 hours ago
1 day ago
Saturday
Main Menu
धर्म/कुंडली टीवी
नारी
Photos
Videos
हिमाचल प्रदेश
पंजाब
हरियाणा
उत्तर प्रदेश
Breaking
Edited By Pardeep,Updated: 07 Mar, 2026 10:10 PM
केन्या की राजधानी में शनिवार को भारी बारिश के कारण 23 लोगों की मौत हो गई, उड़ानें बाधित हुईं और हालात के मद्देनजर सेना को तैनात किया गया।
नैरोबीः केन्या की राजधानी में शनिवार को भारी बारिश के कारण 23 लोगों की मौत हो गई, उड़ानें बाधित हुईं और हालात के मद्देनजर सेना को तैनात किया गया। नौरोबी में भारी बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर जाने से वाहन चालक घंटों तक फंसे रहे। नैरोबी के पुलिस प्रमुख जॉर्ज सेडा ने शनिवार को बताया कि कुछ लोग डूब गए और कुछ की बिजली के करंट की चपेट में आने से मौत हो गई।
उन्होंने कहा कि खोज एवं बचाव अभियान जारी है और मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। सेडा ने यह भी बताया कि 100 से अधिक वाहन क्षतिग्रस्त हो गए, जिनमें से कुछ सड़क किनारे और पार्किंग स्थलों पर पलट गए। 'केन्या एयरवेज' ने शनिवार को बताया कि उड़ानें बाधित हुईं, कुछ उड़ानों को तटीय शहर मोम्बासा की ओर मोड़ दिया गया और यह व्यवधान कई घंटों तक जारी रहेगा।
आपातकालीन बचाव सेवाओं की सहायता के लिए सेना तैनात की गई और स्थानीय टोल रोड संचालक ने एलिवेटेड रोड के लिए शुल्क माफ कर दिया।
शुक्रवार को बारिश शुरू हुई और रात भर जारी रही, जिससे कुछ वाहन जलमग्न हो गए और कुछ क्षेत्रों में वाहन चालकों को घुटनों तक पानी में चलकर ऊंचे स्थानों तक पहुंचना पड़ा। बाढ़ग्रस्त घरों व पलटे हुए वाहनों के वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किए गए।
चीन की सेना में कुछ ठीक नहीं! जिनपिंग के करीबी वरिष्ठ सैन्य अधिकारी आऊट,सैंकड़ों अफसर लापता व टॉप...
पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर बड़ा हवाई हमला; एक ही परिवार के 16 लोगों की मौत, TTP के 7 ठिकाने तबाह...
201 लोगों की मौत, 700 से ज्यादा घायल... इजरायल-अमेरिका के हमले ने मचाई तबाही
अमेरिकी सेना का प्रशांत महासागर में नशीले पदार्थ ले जा रहे जहाज पर हमला, 3 लोगों की मौत
बैकाल झील पर बड़ा हादसा, चीनी पर्यटकों से भरी बस बर्फ में धंसी, 8 लोगों की दर्दनाक मौत
नई करंसी से भरा सैन्य विमान क्रैश; 15 लोगों की मौत, सड़क पर बिखरे नोटों के ढेर लूटने दौड़े लोग...
अमेरिका-इजराइल का ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड ठिकानों पर अटैक, मारे गए सैंकड़ों लोग ! ईरान...
ईरान सेना की टूटी कमरः अमेरिकी-इजराइली हमलों में सेना प्रमुख मौसवी की भी मौत, IRGC चीफ और वरिष्ठ...
Iran Israel war: युद्ध के बीच ईरान में मचा कोहराम, 7 दिन में 1332 मौतें और 3000 घर हुए तबाह
ट्रंप ने ईरान की जनता से कहा-"अब खुलकर करो बगावत और संभाल लो शासन", ईरानी स्कूल पर स्ट्राइक में 40...
USD $
07/03/2026 20:30 IST
CAD $
AUD $
EUR €
NZD $
AED د.إ
GBP £
Bitcoin
Ethereum
Tether
BNB
USD Coin
XRP
Terra
Solana
मेष राशि वालों आज कार्यक्षेत्र में आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं, सफलता के योग हैं।
वृषभ राशि वालों आपकी आर्थिक स्थिति आज मजबूत रहने वाली है। परिवार के साथ सुखद समय बीतेगा और घर में शांति रहेगी।
मिथुन राशि वालों आज आपको अपनी वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखने की जरूरत है, वरना किसी से बेवजह विवाद हो सकता है। यात्रा की संभावना है।
कर्क राशि वालों स्वास्थ्य के प्रति आज सचेत रहें। अच्छी खबर यह है कि आपका कहीं रुका हुआ पैसा आज वापस मिल सकता है।
सिंह राशि वालों आज आपका आत्मविश्वास काफी बढ़ा रहेगा। पुराने मित्रों से मुलाकात होने से मन प्रसन्न रहेगा।
कन्या राशि वालों ऑफिस में आज काम का दबाव थोड़ा ज्यादा रह सकता है। धैर्य से काम लें, दिन के अंत तक सब ठीक हो जाएगा।
तुला राशि वालों रचनात्मक कार्यों के लिए आज का दिन बेहतरीन है। आपके प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी और आपसी तालमेल बढ़ेगा।
वृश्चिक राशि वालों संपत्ति या वाहन से जुड़े पुराने मामले आज सुलझ सकते हैं, जिससे आपको मानसिक शांति मिलेगी।
धनु राशि वालों अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा रखें। आज आपको अपने छोटे भाई-बहनों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा।
मकर राशि वालों आज आपको धन लाभ के नए अवसर मिल सकते हैं। निवेश के लिए भी आज का दिन अच्छा है।
कुंभ राशि वालों आपका व्यक्तित्व आज काफी प्रभावशाली रहेगा। लोग आपकी बातों और विचारों से प्रभावित होंगे।
मीन राशि वालों आज खर्चों में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है, इसलिए बजट का ध्यान रखें। विवादों से दूर रहना ही आपके लिए समझदारी होगी।
Be on the top of everything happening around the world.
Try Punjab Kesari E-Paper Premium Service.
फीडबैक दें
Thoughts
Jokes