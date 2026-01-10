इस देश में आया शक्तिशाली भूकंप, रिक्टर स्केल पर इतनी रही तीव्रता...डरे सहमे लोग घरों से निकले बाहर

पाकिस्तान में शुक्रवार को 5.8 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसे देश के कई इलाकों में महसूस किया गया। इसके असर देश के बड़े हिस्से हिल गए और कई शहरों में लोग डर से अपने घरों से बाहर निकलने लगे।

इस्लामाबादः पाकिस्तान में शुक्रवार को 5.8 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसे देश के कई इलाकों में महसूस किया गया। इसके असर देश के बड़े हिस्से हिल गए और कई शहरों में लोग डर से अपने घरों से बाहर निकलने लगे।



पाकिस्तान मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.8 आंकी गई और यह स्थानीय समयानुसार लगभग 2:00 बजे आया। भूकंप का केंद्र लगभग 159 किलोमीटर की गहराई में था और इसका उपरिकेंद्र ताजिकिस्तान और चीन के शिनजियांग प्रांत के सीमावर्ती क्षेत्र के पास स्थित था। इस भूकंप ने विशेष रूप से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई क्षेत्रों को हिलाकर रख दिया, जिसके झटके इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, झेलम, मुरीदके, पेशावर, स्वात, एबटाबाद, शांगला, बुनेर और बाजौर में महसूस किए गए। इसके अलावा, पीओके और गिलगित-बाल्टिस्तान के निवासियों ने भी इमारतों के हिलने और खड़खड़ाने की आवाज महसूस की, जिससे निवासियों में बेचैनी फैल गई।



सामाजिक स्थिति कथित रूप से तनावपूर्ण थी लेकिन स्थिर थी क्योंकि भूकंप के कारण किसी प्रकार की सामूहिक दहशत नहीं फैली, कई लोग एहतियात के तौर पर अपने घरों से बाहर निकल आए और तत्काल किसी के हताहत होने या बड़े पैमाने पर संरचनात्मक क्षति की कोई रिपोटर् नहीं है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान सबसे ज्यादा प्रभावित देश थे, जहां भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। यह ताजा भूकंप हाल के महीनों में इस क्षेत्र में आए कई भूकंपों के बाद आया है।



पिछले साल 21 अक्टूबर को इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के कुछ हिस्सों में 5.3 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसका केंद्र अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में 234 किलोमीटर की गहराई में था। यह भूकंप कुछ ही दिनों बाद आए 5.6 तीव्रता के भूकंप के बाद आया था, जिसे इसी तरह के क्षेत्रों में महसूस किया गया था। भारतीय और यूरेशियन विवर्तनिक प्लेटों के टकराव वाले सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित होने के कारण पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भूकंपीय गतिविधियां होती रहती है। यह क्षेत्र अरब प्लेट से भी मिलता है जिससे देश के नीचे कई फॉल्ट लाइनें बनती हैं। सितंबर में, पूर्वी अफगानिस्तान में 6.0 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया था, जिसमें 2,200 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी और हजारों लोग घायल हुए। इस भूकंप के झटके उत्तरी पाकिस्तान के इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर और दक्षिण में



लाहौर तक महसूस किए गए थे। पाकिस्तान दुनिया के सबसे ज्यादा भूकंप संभावित क्षेत्रों में से एक है और इसका विनाशकारी भूकंपों, मौतों और संपत्तियों के नुकसान का एक लंबा और दुखद इतिहास रहा है। 2005 के कश्मीर में आए भूकंप में लगभग 73,000 लोग मारे गए, जबकि 1935 के क्वेटा भूकंप में अनुमानित 30,000 लोगों की मौत हुई।



इसके अलावा, देश के निम्न निर्माण मानक, तीव्र शहरीकरण, बड़े पैमाने पर वनों की कटाई, अवसंरचना की कमी और आपदा से निपटने की किसी भी योजनाबद्ध व्यवस्था का अभाव लगातार भूकंपीय गतिविधियों से उत्पन्न जोखिमों को और भी बढ़ा देता है। आज आए भूकंप के बाद अधिकारियों ने कोई आपातकालीन सलाह जारी नहीं की है लेकिन आपदा प्रबंधन अधिकारियों ने लोगों से कहा है कि वे भूकंप के बाद आने वाले झटकों के प्रति सतर्क रहें।