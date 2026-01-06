Trump Next Target List: अगला नंबर किसका? मादुरो के बाद ट्रंप की हिटलिस्ट में सामने आए ये 5 बड़े देशों के नाम!

Edited By Radhika, Updated: 06 Jan, 2026 12:17 PM

Trump Next Target List: 3 जनवरी 2026 को वेनेजुएला में 'ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिज़ॉल्व' (Operation Absolute Resolve) के जरिए राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के इस कदम ने न केवल अंतरराष्ट्रीय कानून की परिभाषा को चुनौती दी है, बल्कि कई देशों के बीच एक 'अदृश्य डर' पैदा कर दिया है।

यूके की मीडिया रिपोर्ट्स और ट्रंप के हालिया बयानों के आधार पर वेनेजुएला के बाद अब ये 5 क्षेत्र ट्रंप के रडार पर हो सकते हैं:

ट्रंप की संभावित 'हिटलिस्ट': क्या वेनेजुएला सिर्फ शुरुआत थी?

1. ग्रीनलैंड (Greenland)

मादुरो की गिरफ्तारी के तुरंत बाद ट्रंप ने फिर से ग्रीनलैंड को अमेरिकी हिस्सा बनाने की इच्छा जताई है। आर्कटिक क्षेत्र में रूस और चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए ट्रंप इसे 'नेशनल सिक्योरिटी' का मुद्दा मान रहे हैं। यहाँ लिथियम, निकल और ग्रेफाइट जैसे दुर्लभ खनिजों का भंडार है, जो भविष्य की तकनीक के लिए जरूरी हैं। हालांकि, डेनमार्क ने साफ किया है कि "ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है," जिससे नाटो (NATO) के भीतर तनाव बढ़ सकता है।

2. ईरान (Iran): परमाणु ठिकानों पर खतरा

ईरान में चल रहे आंतरिक विरोध प्रदर्शनों के बीच ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग करती है, तो अमेरिका "बचाव के लिए तैयार (Locked and Loaded)" है। गौरतलब है कि पिछले साल जून में अमेरिका पहले ही ईरान के कुछ परमाणु ठिकानों पर हमला कर चुका है।

3. कोलंबिया (Colombia): ड्रग्स के खिलाफ जंग

ट्रंप ने कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो की कड़ी आलोचना करते हुए संकेत दिया है कि वे ड्रग तस्करी को रोकने के नाम पर वहाँ भी वेनेजुएला जैसा ऑपरेशन चला सकते हैं। ट्रंप का मानना है कि कोलंबिया की मौजूदा सरकार ड्रग कार्टेल्स को रोकने में विफल रही है।

4. मेक्सिको (Mexico): सीमा और कार्टेल्स का दबाव

ट्रंप लंबे समय से मेक्सिको पर दबाव बना रहे हैं कि वह ड्रग तस्करी और अवैध माइग्रेशन को रोके। उन्होंने संकेत दिया है कि वह कार्टेल्स को खत्म करने के लिए मेक्सिको में अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस भेजने से पीछे नहीं हटेंगे।

5. क्यूबा (Cuba): आर्थिक पतन का इंतज़ार

वेनेजुएला से मिलने वाली आर्थिक मदद रुकने के बाद ट्रंप का मानना है कि क्यूबा का कम्युनिस्ट शासन खुद-ब-खुद गिर जाएगा। उन्होंने इसे 'ready to fall' यानी गिरने के लिए तैयार बताया है।