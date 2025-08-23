फ्लाइट में हंगामा: यात्री ने की कॉकपिट में घुसने की कोशिश, प्लेन लौटा वापस

फ्रांस के लियोन शहर से पुर्तगाल के पोर्टो जा रही ईज़ीजेट एयरलाइंस की एक फ्लाइट में उस समय हड़कंप मच गया जब एक यात्री ने कॉकपिट (जहां पायलट विमान उड़ाता है) में घुसने की कोशिश की। यह घटना 22 अगस्त की रात को हुई, जब विमान ने कुछ ही देर पहले उड़ान भरी...

इंटरनेशनल डेस्कः फ्रांस के लियोन शहर से पुर्तगाल के पोर्टो जा रही ईज़ीजेट एयरलाइंस की एक फ्लाइट में उस समय हड़कंप मच गया जब एक यात्री ने कॉकपिट (जहां पायलट विमान उड़ाता है) में घुसने की कोशिश की। यह घटना 22 अगस्त की रात को हुई, जब विमान ने कुछ ही देर पहले उड़ान भरी थी।

यात्री को अन्य लोगों ने काबू में किया

फ्रेंच पुलिस के मुताबिक, 26 साल का यह युवक पुर्तगाल का नागरिक है। उसने अचानक विमान में अजीब व्यवहार करना शुरू कर दिया और कॉकपिट की तरफ दौड़ पड़ा। उस समय विमान हवा में था।

हालांकि, अन्य यात्रियों और क्रू मेंबर्स ने मिलकर उसे पकड़ लिया और सीट से बांधकर सुरक्षित कर दिया।

फ्लाइट को वापस लौटना पड़ा

ईज़ीजेट एयरलाइंस ने अपने बयान में कहा: "फ्लाइट EJU4429 जो लियोन से पोर्टो जा रही थी, एक यात्री के व्यवहार के कारण उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद वापस लियोन लौट आई। विमान के लैंड करते ही पुलिस वहां पहुंची और उस यात्री को अपने कब्जे में लिया। उसके बाद विमान ने दोबारा उड़ान भरी और गंतव्य पोर्टो के लिए रवाना हो गया।"

युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया

पुलिस ने बताया कि आरोपी यात्री को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि वह हवा में चक्कर आने (airsickness) और delirium (मानसिक भ्रम या होश में न रहना) से पीड़ित था।

उसे तुरंत फ्रांस के एक अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया।

फिलहाल क्या स्थिति है?

अभी तक उस युवक के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया गया है। पुलिस और मेडिकल टीम यह जांच कर रही हैं कि उसकी मानसिक हालत खराब क्यों हुई और क्या वह उड़ान के लिए फिट था।