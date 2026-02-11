अमेरिका में चीनी साजिश बेनकाबः गुप्त एजेंट निकला US राजनीति का खिलाड़ी, मिली जेल की कड़ी सजा

अमेरिका में चीन के लिए गुप्त रूप से काम करने के दोषी कैलिफ़ोर्निया स्थित राजनीतिक ऑपरेटिव याओनिंग ‘माइक’ सन को चार साल की संघीय जेल की सजा सुनाई गई है। उस पर स्थानीय अमेरिकी राजनीति को प्रभावित करने और चीनी प्रचार फैलाने का आरोप साबित हुआ।

Washington: अमेरिका में चीन की ओर से गुप्त एजेंट के रूप में काम करने वाले एक राजनीतिक ऑपरेटिव को संघीय अदालत ने चार साल (48 महीने) की जेल की सजा सुनाई है। दोषी करार दिए गए व्यक्ति की पहचान याओनिंग ‘माइक’ सन (65) के रूप में हुई है, जो कैलिफ़ोर्निया में सक्रिय था। अमेरिकी न्याय विभाग के अनुसार, यूनाइटेड स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट जज आर. गैरी क्लॉस्नर ने यह सजा सुनाई। सन ने अक्टूबर 2025 में यह स्वीकार किया था कि उसने बिना सूचना दिए विदेशी सरकार का अवैध एजेंट बनकर काम किया, जो अमेरिकी कानून का सीधा उल्लंघन है।

न्याय विभाग ने बताया कि सन 2022 से जनवरी 2024 तक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (PRC) के अधिकारियों के निर्देश पर काम करता रहा। उसने न केवल चीनी सरकार के आदेश पूरे किए, बल्कि अमेरिका में चीनी प्रोपेगैंडा फैलाने और चीन-विरोधी समूहों की निगरानी भी की। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल जॉन ए. आइज़नबर्ग ने कहा कि सन की गतिविधियां अमेरिका की राष्ट्रीय संप्रभुता पर खुला हमला थीं और यह सजा उन सभी लोगों के लिए चेतावनी है जो चीनी सरकार का प्रभाव अमेरिकी धरती पर फैलाना चाहते हैं।कोर्ट दस्तावेज़ों के मुताबिक, सन दक्षिणी कैलिफ़ोर्निया के एक सिटी काउंसिल उम्मीदवार का कैंपेन सलाहकार था, जिसे नवंबर 2022 में जीत मिली। अभियोजन पक्ष का कहना है कि उसने पूरी टीम बनाकर उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित की और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (CCP) के हितों को आगे बढ़ाया।

एफबीआई के काउंटरइंटेलिजेंस डिविजन के अधिकारी रोमन रोज़हावस्की ने कहा कि सन ने अपने पद का दुरुपयोग कर अमेरिकी लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश की।अदालती रिकॉर्ड में यह भी सामने आया कि सन ने अप्रैल 2023 में दक्षिणी कैलिफ़ोर्निया दौरे पर आईं ताइवान की तत्कालीन राष्ट्रपति की निगरानी की। उसने उनकी गतिविधियों की रीयल-टाइम जानकारी लॉस एंजेलिस में मौजूद चीनी वाणिज्य दूतावास के अधिकारी को भेजी और समर्थक-विरोधी प्रदर्शनकारियों की तस्वीरें भी साझा कीं। इसके अलावा, सन ने जुलाई 4 परेड में चीन समर्थक प्रदर्शन आयोजित करने के लिए PRC सरकार से 80,000 डॉलर की मांग भी की थी। अभियोजकों ने बताया कि सन ने जॉन चेन उर्फ़ चेन जून नामक व्यक्ति के साथ मिलकर काम किया, जिसे चीनी खुफिया तंत्र का वरिष्ठ सदस्य बताया गया है। चेन को नवंबर 2024 में 20 महीने की जेल की सजा सुनाई जा चुकी है।