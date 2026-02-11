Daily horoscope : आज इन राशियों को होगी बंपर कमाई
मेष: सितारा शाम तक आमदन वाला, कारोबारी कामों के लिए आपकी भागदौड़ लाभप्रद रहेगी, आम तौर पर आप हर फ्रंट पर विजयी रहेंगे।
वृष: जो लोग स्वयं अपना कारोबार करते हैं, उन्हें उनकी मेहनत तथा भागदौड़ का अच्छा नतीजा मिलेगा, अपने खुशदिल मूड के कारण आपको हर काम सुगम नजर आएगा।
मिथुन: सितारा शाम तक ढीला, न तो किसी पर ज्यादा भरोसा करें और न ही किसी की जिम्मेदारी में फंसें, मगर बाद में समय बेहतर बनेगा।
कर्क: सितारा शाम तक कामकाजी कामों को संवारने तथा अर्थ दशा कंफर्टेबल रखने वाला, मगर बाद में मुश्किलें समस्याएं उभरती सिमटती रह सकती हैं।
सिंह: सितारा शाम तक आपके कदम को, कोशिशों को आगे बढ़ाने वाला, मान-सम्मान बढ़ाने वाला, मगर बाद में समय कारोबारी कामों के लिए बेहतर बनेगा।
कन्या: आम सितारा मजबूत, जिस काम के लिए यत्न करेंगे, उसमें कुछ न कुछ पेशकदमी तथा बेहतरी होगी, आपका प्रभाव, पैठ भी बढ़ेगी।
तुला: सितारा शाम तक टैंशन परेशानी वाला, मौसम के एक्सपोइजर से भी बचाव रखना जरूरी, मगर बाद में इरादों में मजबूती बढ़ेगी।
वृश्चिक: सितारा शाम तक बेहतर, कारोबारी कामों के लिए समय सुखद, मगर बाद में अचानक पेट में बिगाड़ पैदा होने की आशंका बढ़ेगी।
धनु: सितारा शाम तक कमजोर, मन में उदासी, परेशानी रहने का डर, किसी पर भरोसा भी न करें, मगर बाद में कामकाजी दशा सुधरेगी।
मकर: सितारा शाम तक कामयाबी वाला, हर कदम सोच-विचार कर उठाने पर बेहतर नतीजा मिलेगा, मगर बाद में परेशानियां बढ़ सकती हैं।
कुम्भ: सुदृढ़ सितारा आपको हर फ्रंट पर हावी, प्रभावी, विजयी रखेगा, तेज प्रभाव बना रहेगा, मगर कोई भी काम जल्दबाजी में न करें।
मीन: अपने कामकाजी कामों को निपटाने के लिए समय बेहतर, तेज प्रभाव बढ़ेगा, मित्रों से मेल-मिलाप, मगर घटिया साथियों से परेशानी मिलेगी।