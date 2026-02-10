मशहूर पंजाबी Singer के मैनेजर को धमकी भरी कॉल, जान से मारने की दी चेतावनी

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 10 Feb, 2026 08:20 PM
जालंधर : पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़ी एक गंभीर और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। मशहूर पंजाबी सिंगर मास्टर सलीम के मैनेजर अभिषेक जोश को अज्ञात व्यक्ति द्वारा लगातार धमकी भरी कॉल्स किए जाने का मामला सामने आया है। धमकी देने वाले ने न सिर्फ जान से मारने की धमकी दी, बल्कि उनकी कार की तस्वीरें और पूरी लोकेशन भेजकर दहशत फैलाने की कोशिश भी की है।
“तेरे दिन थोड़े हैं, गोलियों से भून देंगे”
मैनेजर अभिषेक जोश ने बताया कि उसे अज्ञात नंबरों से लगातार कॉल्स आ रही थीं। शुरुआत में उन्होंने इन कॉल्स को नजरअंदाज किया, लेकिन जब कॉल करने वाले ने खुलकर धमकी दी कि “तेरे दिन थोड़े हैं, तुझे गोलियों से भून देंगे”, तब मामला गंभीर हो गया। अभिषेक के अनुसार, धमकी देने वाले ने यह भी साबित करने की कोशिश की कि वह उनकी गतिविधियों पर नजर रखे हुए है। कॉल करने वाले ने उनकी कार की तस्वीरें भेजीं और यह भी बताया कि वह इस समय कहां मौजूद हैं।