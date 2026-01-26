Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. International
    3. | ईरान-अमेरिका तनाव का असर: 28 जनवरी तक IndiGo की कई अंतरराष्ट्रीय उड़ानें रद्द, यात्रियों के लिए जारी की ट्रैवल एडवाइजरी

ईरान-अमेरिका तनाव का असर: 28 जनवरी तक IndiGo की कई अंतरराष्ट्रीय उड़ानें रद्द, यात्रियों के लिए जारी की ट्रैवल एडवाइजरी

Edited By Updated: 26 Jan, 2026 11:42 AM

due to iran us tensions several indigo flights have been cancelled until januar

अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर अब अंतरराष्ट्रीय हवाई यातायात पर भी साफ दिखाई देने लगा है। सुरक्षा कारणों को देखते हुए भारतीय विमानन कंपनी इंडिगो (IndiGo) ने 28 जनवरी 2026 तक अपनी कई अंतरराष्ट्रीय उड़ानें रद्द करने का फैसला लिया है।

नेशनल डेस्क: अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर अब अंतरराष्ट्रीय हवाई यातायात पर भी साफ दिखाई देने लगा है। सुरक्षा कारणों को देखते हुए भारतीय विमानन कंपनी इंडिगो (IndiGo) ने 28 जनवरी 2026 तक अपनी कई अंतरराष्ट्रीय उड़ानें रद्द करने का फैसला लिया है। इसको लेकर कंपनी ने यात्रियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है, जिसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ के जरिए साझा की गई है।



इंडिगो ने क्यों रद्द की उड़ानें?
इंडिगो ने अपने बयान में कहा है कि वह ईरान के आसपास के क्षेत्रों में बन रहे हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और उड़ानों के संचालन की नियमित समीक्षा की जा रही है। कंपनी के मुताबिक यात्रियों की सुरक्षा उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। मौजूदा स्थिति और जोखिमों का आकलन करने के बाद इंडिगो ने 26, 27 और 28 जनवरी 2026 को त्बिलिसी, अल्माटी, ताशकंद और बाकू से संचालित होने वाली उड़ानों को रद्द करने का निर्णय लिया है।

कुछ उड़ानों के रूट में किया गया बदलाव
इंडिगो ने बताया कि सभी उड़ानें रद्द नहीं की गई हैं। कुछ फ्लाइट्स के संचालन में बदलाव किया गया है। उदाहरण के तौर पर, 26 जनवरी को चलने वाली कुछ अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए दोहा में ईंधन भरने के लिए ठहराव रखा गया है। इससे यात्रियों की कुल यात्रा अवधि बढ़ सकती है। एयरलाइन ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी फ्लाइट की ताजा स्थिति जानने के लिए इंडिगो की आधिकारिक वेबसाइट और ऐप पर नियमित रूप से जानकारी चेक करते रहें।

एयर इंडिया ने भी बदला रास्ता
इसी बीच, एयर इंडिया ने भी यूरोप जाने और वहां से आने वाली अपनी उड़ानों के लिए ईरान के हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल बंद कर दिया है। दरअसल, 16 जनवरी को यूरोपीय संघ विमानन सुरक्षा एजेंसी (EASA) की ओर से जारी एडवाइजरी के बाद यह फैसला लिया गया। यह एडवाइजरी यूरोपीय संघ के भीतर और वहां से उड़ान भरने वाली एयरलाइंस के लिए लागू की गई थी।

अब किन हवाई मार्गों का हो रहा इस्तेमाल?
फिलहाल एयर इंडिया और कई अन्य अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस इराक के हवाई मार्ग का उपयोग कर रही हैं। हालांकि, अमेरिका के पूर्वी तट से उड़ानों पर मौसम की मार भी देखने को मिल रही है, जहां बर्फीले तूफान के कारण कई फ्लाइट्स प्रभावित हैं। जब वहां से उड़ानें सामान्य होंगी, तब एयर इंडिया हालात की समीक्षा कर ईरान के पूर्वी और अपेक्षाकृत सुरक्षित हिस्से से उड़ान भरने को लेकर अंतिम फैसला लेगी।
 

 

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!