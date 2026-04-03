दुबई में गुरु नानक दरबार गुरुद्वारा पर लगा ताला! सुरक्षा कारणों के चलते लिया गया फैसला

दुबई से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां पर सुरक्षा कारणों और सरकारी गाइडलाइंस के बाद, गुरु नानक दरबार गुरुद्वारा साहिब को अगले आदेश तक कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है। गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की ओर से जारी एक ऑफिशियल बयान में कहा गया है कि यह...

इंटरनेशनल डेस्क: दुबई से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां पर सुरक्षा कारणों और सरकारी गाइडलाइंस के बाद, गुरु नानक दरबार गुरुद्वारा साहिब को अगले आदेश तक कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है। गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की ओर से जारी एक ऑफिशियल बयान में कहा गया है कि यह फैसला लोकल अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार, संगत और स्टाफ की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

मैनेजमेंट ने पूरी संगत से इस मुश्किल समय में सहयोग करने और स्थिति को समझने की अपील की है। अचानक हुए लॉकडाउन ने इस इलाके के इस प्रमुख सिख धार्मिक स्थल पर रोज़ाना होने वाले धार्मिक कार्यक्रमों और जमावड़ों पर असर डाला है। मैनेजमेंट ने संगत से अपील की है कि वे ज़्यादा जानकारी और अपडेट के लिए गुरुद्वारा साहिब के ऑफिशियल चैनलों से जुड़े रहें।