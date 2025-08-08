Main Menu

  • चीन में भारी बारिश और भूस्खलन ने मचाई तबाही: अब तक 17 लोगों की मौत, 33 लापता

Edited By Harman Kaur,Updated: 08 Aug, 2025 07:16 PM

heavy rains and landslides wreaked havoc in china 17 people dead

चीन में पिछले 48 घंटों में मूसलाधार बारिश और भूस्खलन के कारण कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई जबकि 33 अन्य लापता हो गए हैं। आधिकारिक मीडिया ने आज शुक्रवार को यह जानकारी दी।

इंटरनेशनल डेस्क: चीन में पिछले 48 घंटों में मूसलाधार बारिश और भूस्खलन के कारण कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई जबकि 33 अन्य लापता हो गए हैं। आधिकारिक मीडिया ने आज शुक्रवार को यह जानकारी दी। 

सरकारी समाचार एजेंसी 'शिन्हुआ' ने शुक्रवार को बताया कि राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने बृहस्पतिवार को उत्तर-पश्चिमी गांसू प्रांत में पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश के बाद व्यापक खोज एवं बचाव प्रयासों, बाढ़ रोकथाम और आपदा राहत कार्य का आदेश दिया है। इसमें कहा गया है कि गांसू प्रांत में पहाड़ों पर हुई बारिश के बाद आई बाढ़ में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई है तथा 33 अन्य लापता हैं। 

स्थानीय अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि एक अन्य घटना में बुधवार को चीन के दक्षिणी गुआंगडोंग प्रांत की राजधानी ग्वांगझोउ में बारिश के कारण हुए भूस्खलन में सात लोगों की मौत हो गई और सात अन्य घायल हो गए। जिले के आपातकालीन प्रबंधन ब्यूरो के अनुसार, गुआंगझोउ के बैयुन जिले के दयुआन गांव में भूस्खलन हुआ, जिसमें 14 लोग फंस गए और कई घर क्षतिग्रस्त हो गए।

