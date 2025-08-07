Main Menu

  • Helicopter Crash:  भयानक हेलीकॉप्टर क्रैश- इस देश के रक्षा मंत्री और पर्यावरण मंत्री सहित 8 की दर्दनाक मौत

07 Aug, 2025

helicopter crash in ghana defense minister edward omane boamah

नेशनल डेस्क: घाना में एक भयानक हेलीकॉप्टर दुर्घटना ने देश को झकझोर कर रख दिया है। इस हादसे में घाना के रक्षा मंत्री एडवर्ड ओमाने बोआमा और पर्यावरण मंत्री इब्राहिम मुरताला मुहम्मद सहित कुल 8 लोगों की मौत हो गई। ये सभी मंत्री और अन्य सदस्य एक पर्यावरण कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए अक्रा से ओबुआसी जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में उनका हेलीकॉप्टर अचानक संपर्क टूटने के बाद घने जंगल में क्रैश हो गया।

राष्ट्रपति जॉन महामा के प्रमुख सचिव जूलियस डेब्राह ने इस दुर्घटना की पुष्टि की और इसे देश के लिए एक अपूरणीय क्षति बताया। उन्होंने कहा कि रक्षामंत्री, पर्यावरण मंत्री, सत्ताधारी दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और चालक दल के सदस्य इस हादसे में जान गंवा चुके हैं। सरकार ने पूरे देश में शोक व्यक्त करते हुए अगले आदेश तक राष्ट्रीय झंडा आधा झुकाने के निर्देश जारी किए हैं।

हेलीकॉप्टर क्रैश की घटना उस वक्त हुई जब मंत्री अपने पर्यावरण से जुड़े कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे थे। अचानक रडार से संपर्क टूटने के बाद विमान घने जंगल में गिर गया। दुर्घटना की जानकारी मिलने पर तुरंत बचाव और जांच शुरू कर दी गई है।

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

रक्षा मंत्री एडवर्ड ओमाने बोआमा, जो पेशे से डॉक्टर थे, इस साल जनवरी में इस पद पर नियुक्त हुए थे। वे देश की उत्तरी सीमा पर बढ़ते सुरक्षा खतरों के बीच रणनीतियों का नेतृत्व कर रहे थे, खासकर बुरकिना फासो से लगती अस्थिर सीमा क्षेत्र में। वहीं, पर्यावरण मंत्री इब्राहिम मुरताला मुहम्मद अवैध खनन और पर्यावरण संरक्षण को लेकर कड़े कदम उठा रहे थे।

यह हेलीकॉप्टर एक Z-9 यूटिलिटी मॉडल था, जो आमतौर पर ट्रांसपोर्ट और मेडिकल आपात स्थिति के लिए प्रयोग किया जाता है। दुर्घटना की गहन जांच की जा रही है ताकि हादसे के कारणों का पता लगाया जा सके।

घाना सरकार ने इस दुखद हादसे पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता देने का भरोसा दिया है। देश इस कठिन समय में अपने दो वरिष्ठ मंत्रियों को खोने के गहरे सदमे से उबरने की कोशिश कर रहा है।

