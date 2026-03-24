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मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच पीएम मोदी और ट्रंप के बीच हुई बातचीत

Edited By Updated: 24 Mar, 2026 06:22 PM

pm modi and trump hold talks amid ongoing tensions in the middle east

मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय पीएम मोदी के बीच बातचीत हुई। इसकी जानकारी भारत में अमेरिकी राजदूत ने दी।

नेशनल डेस्क: मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय पीएम मोदी के बीच बातचीत हुई। इसकी जानकारी भारत में अमेरिकी राजदूत ने दी। 

 

 

 

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