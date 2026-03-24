सोनिया गांधी की बिगड़ी तबीयत, दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में किया गया भर्ती

Edited By Pardeep,Updated: 24 Mar, 2026 11:09 PM
कांग्रेस की संसदीय दल की प्रमुख और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी की मंगलवार को अचानक तबीयत खराब हो गई।
नेशनल डेस्कः कांग्रेस की संसदीय दल की प्रमुख और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी की मंगलवार को अचानक तबीयत खराब हो गई। जिसके बाद उन्हें तुरंत सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस खबर के सामने आते ही राजनीतिक हलकों में चिंता बढ़ गई है।
पहले भी कई बार अस्पताल में भर्ती हो चुकी हैं सोनिया गांधी
सोनिया गांधी की तबीयत दो महीने पहले जनवरी, 2026 में भी काफी बिगड़ गई थी। जिसके बाद उन्हें छह दिनों तक सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कर इलाज किया गया था। हालांकि, अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद भी उनका इलाज लगातार उनके आवास पर जारी था।