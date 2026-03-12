ईरान के लगातार हमलों से दुनिया में तेल संकट ! कीमत 100 डॉलर पार, खाड़ी देशों में हड़कंप

ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में जहाजों, तेल ठिकानों और शहरों पर लगातार ड्रोन-मिसाइल हमले किए, जिससे वैश्विक तेल कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गईं। दुबई, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब और इराक प्रभावित हुए। वहीं अमेरिका-इजरायल ने तेहरान और लेबनान पर...

International Desk: मिडिल ईस्ट में जारी भीषण युद्ध अब वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी झटका देने लगा है। ईरान द्वारा खाड़ी क्षेत्र में जहाजों, तेल ठिकानों और शहरों पर लगातार हमलों के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई है।

जहाजों और तेल ठिकानों पर हमले

रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने कई महत्वपूर्ण स्थानों को निशाना बनाया।

Dubai के तट के पास एक कंटेनर जहाज पर हमला हुआ, जिससे उसमें आग लग गई।

Manama के पास मुहर्रक द्वीप पर, जहां देश का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है, बड़ा धमाका हुआ और आग भड़क उठी।

Riyadh के कूटनीतिक इलाके और सऊदी अरब के बड़े तेल क्षेत्र शैबा ऑयल फील्ड पर भी ड्रोन हमले की कोशिश की गई।

सऊदी अरब ने दावा किया कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने कई ड्रोन मार गिराए।

दुबई, कुवैत और यूएई में भी खतरा

कुवैत में एक ईरानी ड्रोन रिहायशी इमारत से टकरा गया, जिसमें दो लोग घायल हो गए। यूएई ने बताया कि उसने दुबई को निशाना बनाने वाले हमलों को रोकने के लिए दो बार एयर डिफेंस सक्रिय किया। एक ड्रोन के गिरने से दुबई क्रीक हार्बर क्षेत्र की एक ऊंची इमारत में आग लग गई थी।

इराक के तेल टर्मिनल बंद

ईरान द्वारा Basra के बंदरगाह पर हमले के बाद इराक को अपने सभी तेल टर्मिनल अस्थायी रूप से बंद करने पड़े। अधिकारियों के अनुसार हमले में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हुई और जहाजों की आवाजाही रोक दी गई। विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान का नियंत्रण Strait of Hormuz पर है। यह वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई गुजरती है। युद्ध के कारण यहां जहाजों की आवाजाही लगभग रुक गई है, जिससे तेल बाजार में भारी उछाल आया है।

तेल कीमतों में भारी उछाल

अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड की कीमत 9% बढ़कर 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई।

यह कीमत युद्ध शुरू होने के बाद से लगभग 38% बढ़ चुकी है।

अमेरिका-इजरायल के जवाबी हमले

इस बीच Israel और United States ने ईरान पर हमले तेज कर दिए हैं। इजरायल ने दावा किया कि उसने Tehran और लेबनान में ईरान समर्थित समूहों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। लेबनान में दो हमलों में 11 लोगों की मौत हुई। वहीं यरुशलम में मिसाइल सायरन बजने के बाद इजरायली एयर डिफेंस ने कई मिसाइलें रोकीं। Donald Trump ने कहा कि अमेरिका अभी युद्ध खत्म करने के मूड में नहीं है। उनका कहना था, “हम अभी पीछे नहीं हटेंगे, हमें यह काम पूरा करना होगा।”वहीं ईरान के राष्ट्रपति Masoud Pezeshkian ने कहा कि युद्ध समाप्त करने के लिए दुनिया को ईरान के “वैध अधिकारों” को मानना होगा और हमलों के लिए मुआवजा देना होगा।

लगातार बढ़ रहा मौत का आंकड़ा

लेबनान में अब तक 634 लोग मारे गए

करीब 7,59,000 लोग विस्थापित

ईरान में 1,300 से अधिक मौतें

इजरायल में 12 लोगों की मौत

अमेरिकी सेना के 7 सैनिक मारे गए, 8 गंभीर घायल

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह युद्ध लंबा खिंचता है तो वैश्विक ऊर्जा बाजार, समुद्री व्यापार और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा पर गहरा असर पड़ सकता है।

