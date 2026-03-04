दुनिया की तेल लाइफलाइन पर ईरान का कब्जा ! IRGC की चेतावनी-‘जो जहाज आया...उड़ा देंगे’

ईरान–इजरायल–अमेरिका युद्ध पांचवें दिन भी जारी है। IRGC ने होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों को मिसाइल-ड्रोन से निशाना बनाने की चेतावनी दी। इस बीच ईरान में नेतृत्व परिवर्तन की खबरें हैं। संघर्ष में 1000 से अधिक मौतों के दावे सामने आए हैं, जिनकी स्वतंत्र...

International Desk: अमेरिका-इजराईल जंग से बढ़े तनाव के बीच ईरान ने दुनिया की तेल लाइफलाइन होर्मुज क्षेत्र पर कब्जा करने का दावा किया है। होर्मुज जलडमरूमध्य से वैश्विक कच्चे तेल की बड़ी आपूर्ति गुजरती है। ईरान की Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) ने बयान जारी कर कहा कि अगर दुश्मन देशों के जहाज इस क्षेत्र में सैन्य गतिविधि करेंगे तो उन्हें मिसाइल और ड्रोन से उड़ा दिया जाएगा । यह चेतावनी सीधे तौर पर Strait of Hormuz में जहाजरानी की सुरक्षा से जुड़ी है। यहां किसी भी टकराव का असर वैश्विक तेल कीमतों पर पड़ सकता है।

ईरान में नया सुप्रीम लीडर?

ईरान आधारित चैनल Iran International की रिपोर्ट के मुताबिक, 56 वर्षीय मोजतबा खामेनेई को देश की एक्सपर्ट असेंबली द्वारा नया सर्वोच्च नेता चुना गया है। वे दिवंगत नेता Ayatollah Ali Khamenei के दूसरे सबसे बड़े बेटे बताए जाते हैं। हालांकि इस नेतृत्व परिवर्तन की आधिकारिक पुष्टि ईरानी राज्य संस्थानों की ओर से स्पष्ट रूप से सामने आना बाकी है। ईरान में सुप्रीम लीडर का चयन Assembly of Experts द्वारा किया जाता है।

जंग के 5वें दिन हालात गंभीर

मिसाइल और ड्रोन हमले दोनों ओर से जारी है । ईरान में 1000 से अधिक मौतों के दावा किया जा रहा है। 180 से ज्यादा बच्चों की मौत की रिपोर्ट है। मृतकों के आंकड़ों की स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा पूर्ण पुष्टि अभी जारी है, लेकिन मानवीय संकट गहराता दिख रहा है। अगर होर्मुज मार्ग बाधित होता है, तो एशिया और यूरोप की ऊर्जा आपूर्ति पर गहरा असर पड़ सकता है। ईरान की चेतावनी और नेतृत्व बदलाव की खबरें इस संघर्ष को सिर्फ सैन्य नहीं, बल्कि राजनीतिक और आर्थिक संकट में बदल सकती हैं। आने वाले दिनों में अंतरराष्ट्रीय समुदाय की भूमिका बेहद अहम होगी।



