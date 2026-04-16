अपना देश छोड़कर भाग रहे लाखों अमेरिकी नागरिक, कनाडा को बना रहे नया ठिकाना ! वजह कर देगी हैरान

अमेरिका के लाखों लोग कनाडा की नागरिकता लेने में जुटे हैं। नया कानून, बेहतर हेल्थकेयर, सुरक्षित माहौल और मजबूत पासपोर्ट इसकी बड़ी वजह हैं। कई लोग इसे भविष्य के “बैकअप प्लान” के रूप में देख रहे हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत विकल्प मिल सके।

Washington:अमेरिका के लाखों लोग इन दिनों देश छोड़ कर भाग रहे हैं । वजह है कनाडा का नया कानून जिसके तहत अमेरिकी वहां की नागरिकता लेने की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। यह कानून दिसंबर 2025 में लागू किया गया है। इस कानून के तहत जिन लोगों के माता-पिता, दादा-दादी या पूर्वज कभी कनाडा (Canada) के नागरिक रहे हैं, वे आसानी से नागरिकता पाने के पात्र बन सकते हैं। इससे अमेरिका में रहने वाले लाखों लोगों के लिए रास्ता खुल गया है।अमेरिका (United States) के नागरिक फिलहाल कनाडा जाकर बसना नहीं चाहते, लेकिन वे इसे एक “बैकअप प्लान” के तौर पर देख रहे हैं। उनका मानना है कि अगर भविष्य में राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक हालात बदलते हैं, तो उनके पास तुरंत कनाडा जाने का विकल्प मौजूद रहेगा। यही कारण है कि लोग अभी से कागजी प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं।

कनाडा की ओर आकर्षण का एक बड़ा कारण वहां की बेहतर जीवनशैली है। Canada में हेल्थकेयर सिस्टम सस्ता और मजबूत माना जाता है, जबकि United States में इलाज काफी महंगा है। इसके अलावा कनाडा में सुरक्षा, सामाजिक स्थिरता और शांत माहौल भी लोगों को आकर्षित करता है। आर्थिक कारण भी इस ट्रेंड को बढ़ा रहे हैं। कनाडाई नागरिकता मिलने के बाद व्यक्ति को वहां रहने, काम करने और प्रॉपर्टी खरीदने की पूरी आजादी मिल जाती है। कई लोग इसे निवेश और बेहतर लाइफस्टाइल के अवसर के रूप में भी देख रहे हैं। साथ ही कनाडा का पासपोर्ट दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट्स में गिना जाता है, जिससे कई देशों में वीजा-फ्री यात्रा संभव होती है। परिवार का भविष्य भी एक अहम वजह बनकर सामने आया है। लोग चाहते हैं कि उनके बच्चों को बेहतर शिक्षा, सुरक्षित माहौल और अच्छे करियर के अवसर मिलें। कनाडाई नागरिकता मिलने के बाद यह सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं और इसका फायदा आने वाली पीढ़ियों को भी मिलता है।

इस ट्रेंड के पीछे एक और दिलचस्प पहलू यह है कि आवेदन प्रक्रिया भी अपेक्षाकृत आसान और तेज हो गई है। योग्य लोगों को अपने पूर्वजों से जुड़े दस्तावेज़ देने होते हैं और “प्रूफ ऑफ सिटिजनशिप” के लिए आवेदन करना होता है। यह प्रक्रिया लगभग 10-11 महीनों में पूरी हो जाती है, जो अन्य इमिग्रेशन तरीकों के मुकाबले काफी तेज है।आंकड़ों के अनुसार, सिर्फ अमेरिका के न्यू इंग्लैंड क्षेत्र में ही करीब 30 लाख लोग ऐसे हैं जो कनाडाई नागरिकता के पात्र हो सकते हैं। खास बात यह है कि अगर परिवार का एक सदस्य पात्र है, तो उसके भाई-बहन और अन्य रिश्तेदार भी उसी आधार पर आवेदन कर सकते हैं। कुल मिलाकर, बदलती वैश्विक परिस्थितियों, सुरक्षा की जरूरत और बेहतर जीवन की तलाश ने कनाडा को अमेरिकी नागरिकों के लिए एक मजबूत विकल्प बना दिया है। यही वजह है कि कनाडा की नागरिकता अब सिर्फ रहने का साधन नहीं, बल्कि एक सुरक्षित और स्थिर भविष्य की गारंटी बनती जा रही है।