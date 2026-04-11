इस्लामाबाद वार्ता से पहले मुज्तबा खामेनेई को लेकर बड़े खुलासे, चेहरा जख्मी और कटा पैर...कैसे चला रहे ईरान !

ईरान के नए नेता मुज्तबा खामेनेई को लेकर चौंकाने वाले दावे सामने आए हैं कि वे हवाई हमले में गंभीर रूप से घायल हुए और एक पैर खो चुके हैं। हालांकि वे पर्दे के पीछे से फैसले ले रहे हैं। इस्लामाबाद वार्ता से पहले उनकी हालत पर सवाल बढ़ गए हैं।

International Desk: ईरान के नए नेता मुज्तबा खामेनेई की सेहत और उनकी वास्तविक स्थिति अभी भी रहस्य बनी हुई है।रिपोर्ट्स के अनुसार, 28 फरवरी 2026 को हुए एक हवाई हमले में अली खामेनेई की मौत का दावा किया गया है। इसी हमले में उनके बेटे मुज्तबा खामेनेई गंभीर रूप से घायल हुए बताए जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि मुज्तबा के चेहरे पर गहरे जख्म हैं और उनके पैर में इतनी गंभीर चोट आई कि एक पैर काटना पड़ा। यही वजह बताई जा रही है कि उनकी कोई तस्वीर या वीडियो अब तक सार्वजनिक नहीं की गई है। हालांकि, इन चोटों के बावजूद कहा जा रहा है कि वे मानसिक रूप से पूरी तरह सक्रिय हैं। वे ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और युद्ध तथा शांति वार्ता जैसे बड़े फैसलों में भूमिका निभा रहे हैं।

बताया जा रहा है कि ईरान की सत्ता में इस समय इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का प्रभाव काफी बढ़ गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि मुज्तबा अभी पूरी तरह मजबूत नेता के रूप में स्थापित नहीं हो पाए हैं और असली नियंत्रण सैन्य नेतृत्व के पास है। सोशल मीडिया पर भी उनकी अनुपस्थिति को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि वे आखिर कहां हैं, जबकि उनके समर्थकों का कहना है कि सुरक्षा कारणों से उन्हें सार्वजनिक नहीं किया जा रहा।यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच अहम शांति वार्ता चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के साथ संभावित समझौते से पहले यह सवाल उठ रहा है कि क्या एक घायल और पर्दे के पीछे काम कर रहा नेता इतना बड़ा फैसला ले पाएगा। मुज्तबा ने अपने संदेशों में “प्रतिरोध” जारी रखने की बात कही है और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर सख्त रुख अपनाने के संकेत दिए हैं।